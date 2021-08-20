Чого в Офісі Президента очікують від зустрічі Меркель і Зеленського

Ангела Меркель уже цієї неділі приїде до Києва і проведе офіційну зустріч із Володимиром Зеленським. Двоє лідерів обговорять наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.

Що важливо, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2". Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Говоритимуть про інвестиції і обороноздатність

Радник Єрмака зауважує: просто грошової компенсації Україні не вистачить. Для росіян ціна вторгнення після відключення від газотранспортної системи України значно зменшиться. Відповідно, для України зростуть ризики.

Під час саміту Меркель і Зеленського Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність. Наприклад, про багатомільярдні інвестиції у відновлювані джерела енергії. До них активно має долучитися Європа, зокрема і німецькі компанії.

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