Хотів переплисти кордон на дитячому матраці: у ДПСУ показали "спайдермена" з Одеси

Прикордонники затримали 28-річного одесита при спробі незаконного перетину кордону. Чоловік хотів переплисти в іншу країну на дитячому матрасі.

"Транспортний засіб" порушника був із зображенням популярного персонажа Marvel. За це у пресслужбі ДПСУ чоловіка прозвали "спайдерменом".

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Деталі інциденту

Як розповіли у ДПСУ, мешканець міста Одеса 25 травня намагався незаконно потрапити за кордон. Він планував перетнути річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці, на якому було зображено "Людину-павука".

Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак,

– написали прикодонники.

Однак "мореплавцю" не пощастило – його затримав прикордонний наряд. На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

Чоловік на дитячому матрасі намагався покинути Україну / ДПСУ

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