Хотів переплисти кордон на дитячому матраці: у ДПСУ показали "спайдермена" з Одеси

25 травня 2024, 23:41
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Джерело:

ДПСУ

Прикордонники затримали 28-річного одесита при спробі незаконного перетину кордону. Чоловік хотів переплисти в іншу країну на дитячому матрасі.

"Транспортний засіб" порушника був із зображенням популярного персонажа Marvel. За це у пресслужбі ДПСУ чоловіка прозвали "спайдерменом".

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Деталі інциденту

Як розповіли у ДПСУ, мешканець міста Одеса 25 травня намагався незаконно потрапити за кордон. Він планував перетнути річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці, на якому було зображено "Людину-павука".

Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак,
– написали прикодонники.

Однак "мореплавцю" не пощастило – його затримав прикордонний наряд. На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

Чоловік на дитячому матрасі намагався покинути Україну / ДПСУ

Інциденти з прикордонниками

  • Ввечері 24 травня на ділянці кордону з Румунією прикордонник виявив двох чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. Порушники напали на службовця та відібрали у нього пістолет. Чоловіки втекли за кордон до того, як на місце прибула підмога. 
  • ДБР 17 травня затримало прикордонника. який застрелив чоловіка, коли той намагався незаконно перетнути кордон. Це сталося на українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Порушник не відреагував на вимогу зупинитися, після чого службовець відкрив вогонь.
  • У неділю, 12 травня, прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною виявили чергове тіло. Загалом під час спроби перетину кордону у цій ділянці загинуло уже 29 чоловіків.

Автор: Дмитро Усик