З'явилося відео вибуху

Інцидент трапився біля будинку на вулиці Кармелюка. Відомо, що внаслідок вибуху постраждав лише чоловік, який тримав гранату.

Важливо У Кривому Розі чоловік підірвав біля себе гранату: він у важкому стані

На кадрах з місця події видно як правоохоронці підходять до чоловіка. У той момент з його рук випала граната. Усі поліцейські швидко відбігли, а тоді пролунав вибух.

Чоловік вийшов і поклав гранату на землю. Ось йдуть із щитами. Його оточили. Заламали! Граната! Боже мій,

– вигукнув автор відео.

Дивіться відео вибуху гранати у Кривому Розі:

Що відомо про інцидент у Кривому Розі