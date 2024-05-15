Чоловік, який скоїв замах на Роберта Фіцо, пояснив свої мотиви

У Словаччині 15 травня скоїли замах на життя прем'єра Роберта Фіцо. У мережі опублікували відео, на якому нападник пояснив свої мотиви.

Зазначимо, що стрільця затримали одразу ж після того, як він скоїв напад. Йдеться про 71-річного письменника Юрая Чінтула.

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Пояснення нападника

У мережі показали відео, на якому у підозрюваного у нападі Юрая Чінтули запитують про мотиви, через які він вирішив вистрілити у Роберта Фіцо. Словацький письменник заявив, що зробив це, бо не згоден із політикою уряду.

Коментар підозрюваного у нападі на прем'єра Словаччини: дивіться відео