Чоловік зраджував Ані Лорак під час вагітності, – приятелька співачки розповіла шокуючі деталі

Раніше у мережі з'явилося відео, де чоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів. Після чого усі почали обговорювати зраду коханого Ані Лорак. Подруга пари розповіла, що це не перший похід турка "наліво", однак Ані Лорак йому це прощала.

Співачка Ані Лорак досі не прокоментувала скандал стосовно зради чоловіка з Яною Бєляєвою, з якою Мурата днями підловили у його ресторані в центрі Києва. Зауважимо, що з дівчиною Налчаджіолу знайомий давно.

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ЗМІ пишуть, що він знімає дівчині квартиру у столиці, оскільки вона переїхала з передмістя. Також, за чутками, їй чоловік Лорак оплатив декілька пластичних операцій.

Знайомі співачки розповіли, що турок давно не вірний своїй половинці і почав "гуляти" одразу після одруження, повідомляє видання KP.RU.

Ані Лорак зі своїм турецьким чоловіком давно живуть у фіктивному шлюбі. Він їй зраджував, скотина, завжди! Знімав квартиру в Києві і тягав туди шм**, поки вона Сонечку носила в животі. Всі це знають у нас в Україні. Раніше він хоч соромився, а тепер зраджує відкрито!

– розповідає приятелька зіркової пари Амелія Поганіч.

Ще одна мешканка Києва Світлана Коба зізналася "Експерс газеті", що Мурат усе життя ставився до дружини кепсько.

"Він ще сто років тому мав коханок. Двох дівчат я особисто знала. З одною роман був сім років тому, з іншої – чотири роки тому", – додає Коба.

Наразі Ані Лорак відправилася з дочкою Софією в Ізраїль. Артистка опублікувала фото з Єрусалиму на своїй сторінці в Instagram.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 6 Сер 2018 р. о 9:55 PDT

Нагадаємо, зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. У коментарі російському таблоїду StarHit чоловік розповів, що самого відео він не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально".



Крім того, підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним.



Ді-джей клубу заявив, що це така чоловіча натура. "Не заперечую, що кожен чоловік може потрапити в таку ситуацію, якщо перед ним буде настирливо крутитися дама", – додав він.