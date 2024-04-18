Вночі двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби

У ніч на 18 квітня двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби. Обох порушників затримали.

Один із порушників завдав удару прикордоннику в обличчя. Подробиці нічного інциденту розповіли в ДПСУ.

Дивіться також Не задекларував будинок на 1,5 мільйона: суд виправдав топпрацівника ДПСУ, прокурори не згодні

Подробиці інциденту

Вночі рух службового автомобіля прикордонного наряду заблокував невідомий транспортний засіб. Коли прикордонники почали з'ясовувати причини таких дій, було встановлено, що особи перебувають в неадекватному стані.

На вимогу надати документи та показати автівку чоловіки не зреагували, натомість почали агресувати й нецензурно лаятися. Раптово один з них вдарив прикордонника в обличчя, завдавши травм. Після цього наряд викликав поліцію.

Обох порушників затримано. За злісну непокору законній вимозі прикордонників осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Окрім того, до Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

До слова, нещодавно ще один цікавий інцидент був на Закарпатті. Чоловік вирвався від прикордонників і втік з країни в Угорщину.

Подробиці інциденту