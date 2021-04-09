У чому Байден запевнив Зеленського: в ОП розповіли деталі

США як стратегічний партнер України не дозволять нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в Україні. В Офісі Президента переконані, що розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського відбулася тоді, коли була найбільше потрібна. Вона засвідчила про підтримку зі сторони Сполучених Штатів.
Джерело:Lb.ua
В інтерв'ю виданню заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква прокоментував нещодавню телефонну розмову президентів України та США.
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Байден запевнив Зеленського у підтримці США
За його словами, лідери держав обговорили загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Сполучені Штати запевнили, що не залишать Україну наодинці.
Жовква наголосив, що найважливішим є те, що українська сторона отримала ту єдину відповідь, яку й мала отримати від стратегічного партнера.
США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в нашому регіоні. Оце і є основний меседж розмови двох лідерів,
– зазначив заступник керівника ОП.
Він додав, що президенти говорили й про тимчасово окупований Крим, і про важливість участі США в підготовці саміту Кримської платформи. Не оминули увагою тему євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
"Ця розмова відбулася саме в той час, коли вона була найбільш потрібною. Це була робоча розмова лідерів двох держав, які мають багато спільних інтересів", – переконаний Жовква.
Він зазначив також, що на початку розмови Байден висловив упевненість, що перемовини стануть змістовними."Так і вийшло: замість запланованих пів години вони тривали майже 50 хвилин і стосувалися багатьох питань", – уточнив заступник глави ОП.
Жовква також запевнив, що Байден дав чітко зрозуміти: США розуміють, що відбувається на сході України, і у Вашингтона немає ілюзій щодо Росії.
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Перша розмова Зеленського та Байдена: основне
- Телефонна розмова між президентами України та США відбулася 2 квітня.
- Раніше, за інформацією американських ЗМІ, її відкладали через "недостатню боротьбу з корупцією". Однак скупчення російської армії біля кордонів України та загострення на Донбасі все змінило.
- Байден наголосив, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським ініціював Білий дім.