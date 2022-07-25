У МВС припустили, чому військові навчання білорусі вкотре продовжили

білорусь оголосила про чергове продовження навчань своїх військ біля державних кордонів України. Тому невелика ймовірність нападу білоруської армії на Україну досі залишається.

Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Військові навчання білорусі поблизу українського кордону тривають вже понад місяць.

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Зранку 22 липня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що навчання у білорусі вкотре продовжили. Цього разу їх завершення перенесли нібито на 31 липня.

Чому білорусь продовжила навчання

На думку Денисенка, це свідчить про те, що путін і далі намагається втягнути лукашенка у війну в Україні. Однак самопроголошений президент білорусі поки до цього не готовий.

Він продовжує маневрувати, "петляти". На нього, звичайно, дуже тиснуть. Але лукашенко теж розуміє, що вступ його армії у цю війну може бути для нього бути смерті подібний,

– зазначив радник глави МЗС.

Він припустив, що білоруський диктатор і далі намагатиметься робити все від нього залежне, щоб уникнути участі у війні з Україною

"Поки що лукашенку вдається "петляти". Хоча, на жаль, ймовірність цього (вступу білорусі у війну – 24 канал) досі існує, – додав Денисенко.

Навіщо лукашенко потрібен путіну

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що росія робить великі ставки на білорусь. За словами Денисенка, є дві основні причини, чому путін намагається втягнути лукашенка у війну в Україні.

По-перше, це відкриття другого фронту. Радник глави МЗС наголосив, що без цього путін нічого не може зробити. Адже росіяни не здатні воювати більш ніж на одній відносно невеликій ділянці фронту.

По-друге, очільник кремля тисне на лукашенка, адже поспішає досягнути хоч якихось результатів до 30 грудня 2022 року. У цей день виповниться 100 років від дня створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Денисенко зазначив, що путін мріє створити СРСР нового зразка. А без лукашенка і білорусі це неможливо.

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Радник глави МЗС висловив сподівання, що білоруський диктатор до останнього відтягуватиме сухопутний наступ на Україну. Втім, ракетні обстріли українських міст з території білорусі можуть продовжуватися.

Нам потрібно покращувати нашу протиповітряну і протиракетну оборону. Інших варіантів у нас, на жаль, немає,

– наголосив Денисенко.

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