У Білорусі відчутно зменшилася кількість російських військових: у чому причина

Останнім часом кількість російські загарбників на території Білорусі зменшилася. Окупантів поменшало до 4 тисяч осіб.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, загарбників у Білорусі залучили до спільних навчань.

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Чому у Білорусі зменшилася кількість російських військових

Зараз, за нашими даними, трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців збройних сил Росії перебувають на території Білорусі, але вони в основному залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває у Білорусі,

– розповів Демченко.

За його словами, ця кількість менша, ніж була раніше. Оскільки ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з Білорусі на свою територію для подальшого перекидання, зокрема, на Схід України, де тривають активні бойові дії.

Росія хоче розмістити ядерку в Білорусі

Нещодавно Владімір Путін вирішив відповісти на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Президент Росії повідомив, що його країна розмістить ядерну зброю у Білорусі. Так, до 1 липня там завершать будівництво сховища. Однак мовиться не про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко.

Зауважимо, що на заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За інформацією The Guardian, виконувач обов'язків керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї Даніель Хогста заявив, що поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці. ICAN засудила заяву президента Росії.