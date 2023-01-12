Лише розвал Росії, – чеченці проти зміни Путіна на Патрушева

Чеченці, які не підтримують Кадирова, й навпаки підтримують Україну, проти того, щоб Патрушев змінив Путіна. Лише розвал Росії означатиме перемогу Україні й гарантуватиме безпеку не лише їй, а і світу.

Про це 24 Каналу розповів глава уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. А разом з тим чеченські добровольці потужно нищать окупантів у Бахмуті.

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Патрушеву не можна давати владу

Закаєв зазначив, що Україна не має допустити діалогу світу з будь-ким з оточення Путіна, з тими, хто почав війну. І Путін, і Патрушеви – архітектори стратегії щодо України. Патрушев один з тих, хто розробляв цю стратегію разом з КДБ ще в ті часи, ще за часів Дудаєва.

Коли Дудаєв говорив про те, що буде і як розвиватимуться події, він же був пророком. Він просто знав цю систему. Він знав, яка стратегія вже випрацьована. Коли він говорив, що Росія знову стала імперією, псевдодемократична Росія – це та ж імперія,

– зауважив глава уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Він додав, що світ тоді цього не почув. Сьогодні не можна дозволити Патрушеву чи ще комусь обдурити українців. Нічого в їхній політиці не зміниться.

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Безпеку гарантуватиме розвал Росії

За словами глави уряду Чеченської республіки Ічкерія, росіянам нині необхідно будь-що зберегтись, як державне утворення в тих кордонах, яких вони перебувають. Для українців і для людей доброї волі це не підходить. Тієї країни, яка починала широкомасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, в такому вигляді не має бути.

"Лише це буде остаточною перемогою і гарантією безпеки і для України, і для пострадянського, і для всього людства", – наголосив Закаєв.

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