"Боротьба за владу в Росії": чому Суровікіну пробачили вихід з Херсона

Рамзан Кадиров та Євгєній Пригожин конфліктують з російським міноборони та постійно звинувачують його в поразках на фронті. Утім, вони не критикували рішення Суровікіна щодо виходу з Херсона.

Ймовірно, це пояснюється боротьбою за вплив всередині Росії. Таку думку 24 каналу висловив російський журналіст та блогер Майкл Накі.

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Чому Кадиров та Пригожин не критикують Суровікіна

Лапін (Олександр Лапін – екскомандувач угрупуванням російських військ "Центр" – 24 канал) у війні проти України очевидно був людиною, яку хотіли змістити, а Суровікін є людиною, яка, ймовірно, має якісь зв'язки з Кадировим та Пригожиним або вони (Кадиров і Пригожин – 24 канал) сподіваються, що будуть мати, тому й відношення інше,

– пояснив Накі.

За його словами, Кадиров і Пригожин навіть виправдовують Суровікіна, мовляв, йому довелося "розгрібати" те, що було до нього, тому він не винен у втраті росіянами Херсона. Ба більше, вони роблять заслугу з того, що очільник окупаційних військ в Україні публічно заявив, що загарбники лишають місто.

Утім, на думку російського журналіста, терпіння Рамзана Кадирова та Євгенія Пригожина щодо Суровікіна не є нескінченним.

Майкл Накі пояснив, чому Кадиров та Пригожин не критикують Суровікіна: дивіться відео

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