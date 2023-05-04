Є конкретні домовленості: Китай підписав резолюцію ООН, що визнає Росію агресором

Китай 26 квітня проголосував за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, що містить жорсткі формулювання щодо Росії, зокрема називає її агресором. Китай точно не прогледів цей момент і навряд проголосував випадково, це його свідоме рішення.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що зараз стосунки України та Китаю будуються на конкретних домовленостях, найголовніша з них – визнання територіальної цілісності одне одного.

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Шейтельман зауважив, що резолюція була повністю присвячена темі того, що Росія є агресором, зокрема, у війні з Україною, була агресором у війні з Грузією. Крім того, було згадано, що Росія має виплатити компенсації усім жертвами війни, а також видати воєнних злочинців.

Зрештою, це повністю наш мирний план, який Зеленський ще на самому початку пропонував, чого ми і добиваємося,

– додав спікер.

Закономірне рішення

Політтехнолог вважає таке рішення Китайської Народної Республіки цілком закономірним. До нього події вели з 24 лютого 2023 року, не 2022, але все ж. Китай почав зі свого "мирного плану", який намагався нав'язати Путіну, але не зміг.

Коли Сі не вдалося переконати Путіна, в Китай приїхали європейці: Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн.

І вони вже, я думаю, змогли домовитися із Сі про якусь конструкцію довкола цього "мирного плану". Макрон поїхавши, сказав, що дороблятиме його, тобто робота Європи й Китаю ведеться в рамках цього плану, я так гадаю,

– зауважив експерт.

Шейтельман пояснив рішення Китаю щодо резолюції ООН: дивитись відео

Домовленість з Китаєм

Наступним кроком стала телефонна розмова лідера Китаю з Володимиром Зеленським, переконаний аналітик. Висновком цієї розмови стало повідомлення від державного агентства Китаю – Сі впевнив Зеленського, що відносини Китаю та України будуються на взаємному визнанні територіальної цілісності. Тобто Китай визнає Крим та інші окуповані території Україною, Україна визнає Тайвань за Китаєм.

Голосування фактично є продовженням цього діалогу. Це означає, що Китай домовився з Європою з українського питання, скажімо так, а згодом узгодив це із Зеленським. Я не здивуюся, що скоро Україна проголосує щодо Тайваню за чесною домовленістю з Китаєм,

– резюмував Шейтельман.

Що відомо про резолюцію від Генасамблеї ООН