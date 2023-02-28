Це поразка України та заморожена війна, – Подоляк пояснив, чому Київ проти "мирного плану" Китаю

"Мирний" план Китаю містить пункти, які суперечать один одному. Ініціатива Пекіна не має на меті завершити війну миром. Натомість може затягнути війну і привести до поразки України.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Не можна сказати, що це буде мир, якщо одна сторона має програти. Це ж не про мир. З 12 пункти – два суперечать один одному,

– зазначив Подоляк.

Та уточнив, що один із пунктів говорить про недоторканість та територіальну цілісність країни і її суверенітет. А інший – про те, що треба негайно припинити вогонь.

Що насправді хотіли сказати цими пунктами

"Це означатиме нову лінію розмежування і фіксацію статусу кво на окупованих територіях за Росією", – пояснив Подоляк.

За словами радника, треба називати речі своїми іменами. Бо, по суті це означатиме:

програш України; виграш Росії з наслідками: ворог продовжить атакувати.

Це буде заморожена війна, з постійними провокаціями, з великою кількістю терористичних дій Росії на нашій території, з абсолютною деморалізацією українців і наших партнерів. Тобто, через 3 – 4 роки ми втратимо державність, це абсолютно неможливий сценарій,

– наголосив Михайло Подоляк.

"Мирний план" Китаю: яке ставлення союзників

На документ Китаю відреагували в США. Там заявили, що пильно стежать за роллю Китаю у війні.

Прокоментували "мирний план" КНР і в НАТО. Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає довіри, адже він не засудив вторгнення Росії до України.

Китай 24 лютого оприлюднив "мирний план" для України та Росії. У документі КНР є 12 пунктів. Китай, зокрема, закликає поважати суверенітет всіх країн, припинити воєнні дії та сісти за стіл перемов. Також там пропонують відмовитися від "менталітету холодної війни" і припинити "односторонні санкції".