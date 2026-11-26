Північна Корея призупинила надання балістичних ракет на потреби російської армії після резонансних заяв Кремля. Такий несподіваний демарш союзника може суттєво позначитися на подальших можливостях Москви здійснювати повітряні атаки.

Зупинку передання балістичного озброєння з Північної Кореї до Росії проаналізував військовий експерт Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу. За його словами, у цій ситуації важливо чітко розмежовувати формальний привід та справжні причини такого кроку.

Привід та приховані мотиви Пхеньяна

Формальним приводом для демаршу стала дипломатична заява з Москви щодо готовності сприяти діалогу між двома корейськими державами. Проте головні важелі впливу на ситуацію перебувають зовсім в іншому місці.

Очевидно, що потрібно тут розрізняти. Є причина, а є привід. Зараз це, власне, та заява, що російська сторона буде сприяти потеплінню між Пхеньяном і Сеулом, а причина, я думаю, криється глибше,

– зазначив фахівець.

Експерт переконаний, що вся зовнішня політика КНДР безпосередньо залежить від рішень і стратегії офіційного Пекіна.

Стратегія Китаю та контроль ескалації

Китайське керівництво намагається регулювати перебіг війни, дозуючи ресурси для Росії, аби вона зберігала стійкість, але водночас потрапляла у дедалі більшу залежність від сусіда. Зокрема, це стосується й компонентів до балістичних ракет типу KN-23, які зазнали модернізації.

Китай дає Росії рівно стільки допомоги, щоб вона не посипалася. Бо його головна мета – щоб війна тривала максимально довго: стиралася Росія, стиралася Україна, стиралася Європа,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Завдяки цьому Пекін не лише закріплює свій геополітичний вплив на Кремль, а й забезпечує для власної економіки дешеві енергоресурси.

Чого очікувати Україні на тлі ракетного дефіциту

Попри зменшення або припинення корейських поставок, ворог усе ще має великі запаси ударного арсеналу. Росія продовжує масовано використовувати крилаті та балістичні ракети, серед яких небезпечні типи Х-101.

У короткостроковій перспективі, на жаль, надіятися на це не варто, тому що, як би там не було, Росія змогла накопичити певну кількість якраз ракетного озброєння,

– вважає аналітик.

Якщо дефіцит поглибиться, агресор буде змушений за кілька місяців знову перейти на дешевші засоби терору, зокрема дрони.

Військова підтримка Москви з боку КНДР

Як неодноразово інформував 24 Канал, співпраця між Москвою та Пхеньяном вийшла на новий рівень із початком передання важкого озброєння. За даними розвідки, росіяни отримували від Північної Кореї далекобійні артилерійські системи "Коксан" унікального калібру 170 міліметрів, а також балістичні ракети KN-23.

Окрім того, ми повідомляли, що саме закордонні компоненти та постачання готових ракет давали змогу ворогу підтримувати високу інтенсивність ударів по українських тилових містах.