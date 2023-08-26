Путіна поважають лише бабусі: чи здатні ще російські силовики контролювати ситуацію

Авторитет кремлівського диктатора Владіміра Путіна досягнув свого мінімального рівня. Зараз у російському політичному середовищі не модно поважати Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. Він зауважив, що після заколоту Євгєнія Пригожина кількість людей, які поважають Путіна, обмежується божевільними бабусями.

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Боротьба з партизанами

Тему вразливості путінців постійно розглядають на нарадах Ради безпеки, але нічого зробити не можуть, адже ворогами для них є всі. У Кремлі провели 4 наради Ради безпеки, які були пов'язані з діями партизанів і підпіллям всередині країни.

Якщо з тими, хто працює в інтернеті вони ще можуть якось боротися, то ті, хто працюють у полі взагалі невразливі. Головна помилка путінських спецслужб була у тому, що вони думали, що ті, хто працює в інтернеті й у полі, одні й ті самі люди,

– мовив Мальцев.

На його думку, якщо така хвиля підпілля не зустрічає протидії, то вона знесе все. Партизанський рух збільшуватиметься, ростиме й перетвориться у цунамі.

Протидії немає. Ніхто не може пояснити з погляду випадковості, чому раптом скрізь загораються піддони чи сміття. Адже найлегше підпалити підприємство саме з цього боку. А іноді можна просто підпалити траву, яка просто за територією заводу,

– додав російський опозиційний політик.

Боротися з цим путінська влада ніяк не може, тому що людина не є диверсантом класичного розуміння. Адже людина не приїхала з території України. Це можуть бути чоловіки, жінки, бабусі, дідусі.

"Або бабуся купила термітні стрижні. Взяла звичайну пляшку, вибила дно, а далі підпалила стрижні, опустила їх у пляшку й поставила на газопровід і пішла по своїм справам. Газопровід вибухнув так, що у Путіна мільйонні збитки", – поділився Мальцев.

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