Упродовж останніх 10 років у Росії проводилась так звана підсумкова конференція, на якій Путін розповідав про те, що сталося за рік. Британські розвідники пояснили, чому Кремлю цього року довелось скасувати захід.

Росія уже усвідомлює свою неминучу поразку у війні, яку вона розв'язала проти України, тому єдиний вихід зі ситуації – створювати ілюзію "величі" та погрожувати світу ядерною зброєю. Справи у Путіна настільки погані, що він вирішує навіть не висуватись на дійства, які є "традиційними" та символічними для терористичної держави упродовж багатьох років.

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Чому диктатор скасував конференцію

Про рішення Владіміра Путіна – не спілкуватися цьогоріч зі журналістами та не відповідати на незручні питання – стало відомо 12 грудня. Як повідомляють у міністерстві оборони Британії, цей захід завжди був важливою подією в Росії. Кремль використовував цей майданчик як можливість "відбілити" імідж кровожерливого диктатора.

Питання (які ставлять Путіну на конференції – 24 Канал) майже напевно перевіряються заздалегідь. Скасування, ймовірно, пов'язане зі чим раз більшим занепокоєнням щодо поширення антивоєнних настроїв у Росії,

– написали експерти.

Також вони зазначили, що кремлівські чиновники, ймовірно, дуже остерігаються того, що будь-який захід, який відвідає Путін, потім бурхливо обговорюватимуть. Варто зауважити, що зазвичай такі дискусії супроводжуються відхиленням від офіційної риторики Кремля, зокрема щодо "спєциальной воєнной опєрації"

У Росії проблеми через війну

Як констатують в Інституті з вивчення війни, у Росії суттєві проблеми через війну з Україною – зокрема, в економічному аспекті. Владіміру Путіну навіть довелось частково згорнути свої військові амбіції та кампанії в інших куточках світу – Сирії та Нагірному Карабаху. Хоча й на "оборону" він планує витратити наступного року цілих 9 трильйонів рублів – це приблизно 143 мільярди доларів.

Окрім того, варто згадати, що країни заходу готують 9 пакет санкцій проти держави терористки. Хоча наразі Європі не вдається дійти згоди щодо обмежень – захищає Кремль знову Будапешт.