Трагедія в Броварах: чому міністр Монастирський у той день вирішив летіти гелікоптером
У Броварах 18 січня розбився гелікоптер у якому було керівництво МВС, включно з міністром. Нинішній очільник міністерства розповів, чому в той трагічний день Денис Монастирський полетів гелікоптером.
Ігор Клименко у документальному фільмі-портреті про українського міністра МВС "Щоденник Монастирського" розповів, що було заплановано на той трагічний день – 18 січня 2023 року, пише 24 Канал.
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Чому Монастирський у день трагедії полетів гелікоптером
Він мав бути в Ізюмі нагородити нацгвардійців. Потім він мав заїхати в Донецьку область, потім – в Дніпропетровську. Тоді, пам'ятаєте, також ракета ворога поцілила в житловий будинок і він хотів побувати на цьому місці. Тому він полетів на гелікоптері,
– розповів нинішній очільник МВС Ігор Клименко.
Посадовець зауважив, що гелікоптером пересуватись трохи швидше.
Коротко про трагедію в Броварах
- 18 січня 2023 року у Броварах під Києвом впав гелікоптер, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ. На жаль, всі, хто був в гелікоптері, загинули.
- Трагедія забрала життя очільника МВС Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна, державного секретаря міністерства Юрія Лубковича, їхніх помічників, а також 3 членів екіпажу ДСНС.
- Окрім того, гелікоптер впав на дитячий садочок і забрав життя ще й мирних мешканців. Зокрема, за даними ДСНС всього загинуло 16 людей, із них троє – діти. Зазнали поранень 30 людей (із них 12 дітей), яких госпіталізували до лікарень.
- Через трагедію підозру вручили 5 працівникам ДСНС у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.
- Мовиться про начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступника командира з льотної підготовки, командира авіаційної ескадрильї, начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.