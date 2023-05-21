Фортеця Бахмут тримається, – розвідка пояснила, що свідчить про провал наступальних дій росіян

Тривають запеклі бої між окупантами та українськими захисниками на Бахмутському напрямку. Водночас в Головному управління розвідки переконані, що перекидання Росію сил на цю ділянку фронту засвідчує загалом провал її наступальних операцій.

Станом на неділю, 21 травня, частину Бахмута досі продовжують контролювати Збройні Сили. Власне, представник ГУР Андрій Юсов констатував, що місто місто-фортеця – тримається, та натякнув, що справи в окупантів не такі "добрі", як вони про це заявляють.

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Ворог провалив наступ

Як зазначив Юсов, всі найкращі підготовлені резерви своєї армії Росія вже використала під час повномасштабного вторгнення. Зараз же окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок та це засвідчує той факт, що їхня наступальна операція провалилась.

Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій,

– сказав спікер.

Він також додав, що зараз в Україні воює "вже не той склад армії ворога, який був на початку вторгнення". Власне, представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати.

Зі слів представника ГУР зрозуміло, що фактично Росія змушена зменшувати свій особовий потенціал для наступу на інших ділянках. І все одно це не гарантує для противника хоч якийсь "успіх" у Бахмуті.

І це так само один зі здобутків українських оборонців. Ми бачимо абсолютно провальну для російських окупантів кампанію по Бахмуту,

– заявив Юсов.

Окрім того, він згадав про те, що взимку ворог анонсував "великий наступ", потім заявляв про наміри захопити місто-фортецю до 9 травня, але обидві операції закінчились провалом.

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