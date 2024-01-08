На Івано-Франківщині під час масованої атаки не спрацював сигнал тривоги: у чому причина

Зранку 8 січня для всієї України оголосили повітряну тривогу, оскільки росіяни здійснили пуски ракет. Втім, на Заході попереджувальна сирена не залунала.

Так, жителі міста Калуш на Івано-Франківщині не почули сигнал повітряної тривоги під час ракетної небезпеки. Місцева влада пояснила, чому так сталося.

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Виною зима і морози

Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуації Калуської міської ради Олег Тарбєєв розповів, що іноді взимку деякі сирени повітряної тривоги можуть не спрацювати.

Так, наприклад, під час масованої атаки 8 січня, у Калуській громаді відбулося підмерзання окремих сирен, тому вони не лунали.

За словами Тарбєєва, фахівці вже працюють над відновленням їх роботи. Водночас з сиренами на висотних об’єктах можна буде працювати лише тоді, коли покращаться погодні умови.

Ракети долетіли до Заходу

Сповіщення про повітряну тривогу можна отримувати з мобільного додатку "Повітряна тривога".

Окупанти вбили у Хмельницькому двох людей і завдали шкоди місцевому бізнесу. Про наслідки ворожого удару розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, росіяни передусім били по цивільній інфраструктурі.

Так, вони пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. У підприємців вигоріли склади, є пошкоджена продукція.

На жаль, дві людини загинули . Це чоловіки 1947 та 1964 років народження.

Відомо, що над територією області сили ППО збили дві ворожі ракети.

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