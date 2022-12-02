Удари можуть завдаватися хвилями, не публікуйте наслідки атак, – ЗСУ про росрозвідку
Росіяни для здійснення цинічних ракетних атак нашої держави активно моніторять українські соціальні мережі. Тож в режимі реального часу краще не показувати наслідки повітряних ударів ворога.
Так, під час моніторингу наших соцмереж окупанти роблять певні висновки, оскільки удари з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту можуть завдаватись хвилями. Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.
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Росія моніторить українські соцмережі перед атаками
Через публікацію роботи нашої ППО в реальному часі, а саме зенітно-ракетних систем, одразу можна зробити візуальні або геоприв'язки, де стоїть наша ППО, які локації використовує тощо,
– пояснив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Росія здійснює багато роботи щодо розвідувальної інформації для того, щоб завдати нищівних ударів по території нашої держави. Так, перед ударом відбувається постійна розвідка різних типів:
- космічна;
- повітряна;
- наземна.
За допомогою цієї розвідки росіяни мають вивчити та проаналізувати в яких напрямках завдавати удару або точні координати цілі, якщо планується використання ракет Х-101, Х-555, "Калібр" або "Іскандер".
"Треба розуміти, що будь-яку інформацію, яка сьогодні виходить у наших соціальних мережах чи телеграмах буде проаналізовано та використано", – зазначив Ігнат.
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Окрім того, він наголосив, що інформаційна війна триває не лише в Україні, а й по всьому світу. "Всюди стирчать російські вуха і намагаються вести свою інформаційну політику", – підкреслив речник командування Повітряних сил України.
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