Шольц знайшов ще одну причину, чому не надає танки Україні

Канцлер Німеччини, хоч і декларує, що підтримує нашу державу у війні проти Росії, однак відмовляється передавати Україні сучасні танки. За словами Шольца, його країна не може передавати зброю "самостійно".

Ще на початку жовтня Зеленський намагався пояснити Шольцу, що питання постачання зброї, зокрема танків Leopard, – це питання життя українських солдатів. Однак канцлер Німеччини наче цього не розуміє.

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Німеччина самостійно не передаватиме зброю

Вочевидь, пан Шольц не читав конституцію своєї держави, де чітко зазначено, що Німеччина є незалежною державою. Бо більше ніяк не можна пояснити те, що він сказав у своєму недавньому інтерв'ю.

Журналіст видання Welt поставив чиновнику дратівливе для нього запитання про передачу Україні танків. Інтерв'юер зазначив, що наразі Збройні Сили здійснюють контрнаступ радянською технікою. Якщо в неї влучити – екіпаж всередині просто-таки згорить.

Україні конче потрібна сучасна зброя, аби вберегти життя солдатам. Однак Шольц, наче не чуючи питання, вирішив висунути претензії до інших країн.

Факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі – не можна робити це самостійно,

– сказав Шольц.

У захист високопосадовця варто зазначити, що Німеччина організовує постачання техніки з інших країн. Зокрема, понад 100 танків було привезено в нашу державу з:

Чехії;

Словаччини;

Словенії;

Греції

Однак це все одно озброєння російського чи пострадянського виробництва, яке ніколи не зрівняється з танками Leopard.

Яка особливість танків Leopard Цей вид танків входить у п'ятірку найкращих танків світу. Перші моделі цього виду техніки з'явились у 60-х роках минулого століття у Західній Німеччині. Вважається, що сучасні високоефективні кумулятивні боєголовки HEAT, що є танку, знижують значення бронювання, тому головна увага зосереджується на ударній силі та маневреності машини.

Джерело: Вікіпедія

До 30 відсотків громадян Німеччини проти надання Україні зброї

Канцлер також зазначив, що спілкувався з громадянами та визначив, що від 20 до 30 відсотків людей з німецькими паспортами не погоджуються з політикою передачі зброї нашій державі.

Мої враження від дискусій із громадянами: 20 – 30 відсотків не погоджуються ні з політикою санкцій, ні з постачаннями зброї. Серед них є виборці майже з усіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН,

– сказав політик.

Варто зазначити, що Шольц не тільки майстер зі скандальних заяв. Він також "талановитий" соціолог, оскільки самотужки зміг визначити відсоток громадян Німеччини, що проти санкцій та постачання зброї.

Я говорю та пояснюю причини наших рішень (рішень німецької влади – 24 канал). Дуже багато хто вважає правильним зважений курс влади. Тому думка дуже широка. Ми не повинні втрачати це (думки різних людей – 24 канал) з поля зору, якщо ми хочемо триматися разом як суспільство,

– зазначив політик.

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Як Німеччина допомагає Україні

Окрім критики німецької влади, варто також зазначити, як ця держава нас підтримує. Зокрема Німеччина надає Україні системи протиповітряної оборони. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт детально розповіла, яку допомогу отримають ЗСУ.

Цікаво, що перша леді України Олена Зеленська також долучилась до переговорів з Німеччиною щодо постачань ППО для нашої держави.

Варте уваги – допомога Німеччини Україні: дивіться відео