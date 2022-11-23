Чому Орбану доведеться задуматись про майбутнє: експерт розкрив причини

Проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан має задуматись про своє майбутнє. Його підтримка в суспільстві падає, а країна йде до банкрутства.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Раніше повідомлялось про те, що МЗС Австрії потролило Орбана через скандальний шарф.

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Проблеми Угорщини

Чаленко зазначив, що Угорщина – доволі специфічна країна. З одного боку вона разом з рештою членів НАТО голосує за резолюцію про визнання Росії терористом. З іншого боку вона блокує санкції, веде розмови з російськими лідерами про газ, про нафту, про нафтопровід "Дружба" тощо.

Офіційна Угорщина зараз обирає не європейський шлях. Це очевидно,

– зауважив політолог.

Населення Угорщини прагне іншого

Він продовжив, що населення Угорщини насправді прагне іншого, попри офіційну соціологію. Скоро воно може поставити незручні запитання Орбану. Зокрема, коли в довгостроковій перспективі він приведе свою країну до банкрутства.

"Орбану доведеться задуматись над своїм політичним майбутнім. Ця гра позбавляє Угорщину політичної стабільності. Відповідно угорці будуть реагувати, й Орбану навіть не допоможе те, що він одягає на себе шалик з кордонами великої Угорщини", – наголосив Чаленко.

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Скандальний шалик Орбана

За його словами, шалик Орбана – це спроба Віктора загравати з націоналістами. Сам же Орбан ліберал і для нього головним є влада. Його виправдання про те, що "футбол – поза політикою" – абсурдні, й насправді він і сам це розуміє.

Думаю, що рано чи пізно в Угорщини станеться злам, як у Німеччини. Щойно обрізали пуповину з Північними потоками, то й Шольц змінив позицію, й соціально-демократична партія. Лобістські можливості Москви в Німеччини зникли, так буде й в Угорщині,

– підкреслив політолог.

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