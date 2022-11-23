Чому Орбану доведеться задуматись про майбутнє: експерт розкрив причини
Проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан має задуматись про своє майбутнє. Його підтримка в суспільстві падає, а країна йде до банкрутства.
Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Раніше повідомлялось про те, що МЗС Австрії потролило Орбана через скандальний шарф.
Цікаво "Маленький лідер": у Зеленського відреагували на скандал з шарфом Орбана
Проблеми Угорщини
Чаленко зазначив, що Угорщина – доволі специфічна країна. З одного боку вона разом з рештою членів НАТО голосує за резолюцію про визнання Росії терористом. З іншого боку вона блокує санкції, веде розмови з російськими лідерами про газ, про нафту, про нафтопровід "Дружба" тощо.
Офіційна Угорщина зараз обирає не європейський шлях. Це очевидно,
– зауважив політолог.
Населення Угорщини прагне іншого
Він продовжив, що населення Угорщини насправді прагне іншого, попри офіційну соціологію. Скоро воно може поставити незручні запитання Орбану. Зокрема, коли в довгостроковій перспективі він приведе свою країну до банкрутства.
"Орбану доведеться задуматись над своїм політичним майбутнім. Ця гра позбавляє Угорщину політичної стабільності. Відповідно угорці будуть реагувати, й Орбану навіть не допоможе те, що він одягає на себе шалик з кордонами великої Угорщини", – наголосив Чаленко.
Чаленко розкрив причини, чому Орбану доведеться задуматись про майбутнє: дивіться відео
Скандальний шалик Орбана
За його словами, шалик Орбана – це спроба Віктора загравати з націоналістами. Сам же Орбан ліберал і для нього головним є влада. Його виправдання про те, що "футбол – поза політикою" – абсурдні, й насправді він і сам це розуміє.
Думаю, що рано чи пізно в Угорщини станеться злам, як у Німеччини. Щойно обрізали пуповину з Північними потоками, то й Шольц змінив позицію, й соціально-демократична партія. Лобістські можливості Москви в Німеччини зникли, так буде й в Угорщині,
– підкреслив політолог.
Новини Угорщини: останні події
- Віктор Орбан публічно з'явився у шарфі з зображенням карти "Великої Угорщини" з частинами територій України та Румунії. Через це одіозний політик потрапив у міжнародний скандал.
- Після того, як Україна та Румунія різко розкритикували появу Орбана зі скандальним шарфом "Великої Угорщини", одіозний політик спробував виправдатися. У Румунії різко відреагували на вчинок Орбана, зокрема, закликали ізолювати прем'єра Угорщини.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде брудну та непривабливу політику. Однак сумнівно, що він справді хоче залежати від Росії, це просто така дивна "гра", щоб вибити гроші в ЄС.