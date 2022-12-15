Ситуація банальна, – політолог пояснив, чому Польща заблокувала 18 мільярдів євро для України

Польща заблокувала рішення ЄС, за яким Україні мали виділити 18 мільярдів євро. Це не свідчить про зміну поглядів Варшави щодо допомоги Києву. Все сталося через те, що в пакетній угоді було 4 різних теми, одну з яких не підтримує Польща.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, не варто ставити Польщу в один ряд із Угорщиною, яка блокувала допомогу для України. Та й ЄС показав, що може здолати такі труднощі, коли одна держава блокує рішення.

До теми Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, зокрема – 18 мільярдів для України, – ЗМІ

Він очікує, що питання виділення Україні 18 мільярдів вирішать швидко.

Думаю, що все вирішать десь упродовж тижня. І ніщо не поставить під сумнів перший транш для України з цієї макрофінансової допомоги, який має бути в січні. Це не ті гроші, які мали б йти тут і зараз,

– зазначив Саакян.

Чому Польща заблокувала рішення ЄС

Як наголосив Саакян, все сталося через досить банальну причину. Європейські бюрократи об'єднали питання допомоги України з низкою інших тем, які стосуються внутрішнього бюджету ЄС.

Проти одного з них виступає Польща. А саме – щодо податкової реформи, за якої мінімальну ставку на прибуток великих корпорацій мали встановити у розмірі 15%.

В цьому випадку ця податкова реформа зусиллями європейської бюрократії потрапила в один пакет з допомогою Україні. Чи це спеціально, чи ні – історія замовчує. Польща тепер в цікавій розтяжці – з одного боку є питання допомоги України, з іншого – питання, щодо якого Польща послідовно виступає проти,

– зауважив Саакян.

Навіщо Польща заблокувала допомогу Україні від ЄС – пояснив Саакян: дивіться відео

Не варто слухати скептиків, які можуть говорити, що Польща гальмує допомогу Україні. Вона просто послідовно відстоює власні позиції.

Чому Польща заблокувала рішення про виділення Україні 18 мільярдів