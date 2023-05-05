"Снарядів достатньо, у дефіциті самі вагнерівці": навіщо Пригожин ганьбиться своїми потугами
Очільник ПВК "Вагнера" шокував дивною заявою. Мовляв, оскільки на фронті є 70% браку боєприпасів, він вирішив виводити своїх найманців 10 травня з Бахмута. Така дата мотивована тим, щоб не псувати 9 травня Владіміру Путіну, однак це уже стало важливим сигналом.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що про брак боєприпасів у росіян не мовиться, подібні дії – лише частина хитрого плану Пригожина.
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За словами Тизенгаузена, в Росії зараз стартують цікаві процеси, адже воєнні функціонери починають шукати шляхи відходу і найголовніше – шукати, кого можна звинуватити за невиконані завдання тощо.
Вагнерівці закінчуються
Ба більше, з розмов з військовими політтехнолог дізнався, що на Східному напрямку росіяни особливо не економлять боєприпаси. На жаль, з цим у них все в порядку.
Справа в іншому – Пригожин на фоні українського контрнаступу може залишитися зовсім без своїх найманців, навколо яких побудована вся його інформаційна стратегія.
Цікаво, що сьогодні наші військові прокоментували, що там зовсім не в боєприпасах справа, а справа в нестачі самих вагнерівців,
– додав мовець.
Раніше Міністерство оборони Росії закрило доступ до в'язнів Пригожину. Тепер з кожним днем сотні вагнерівців гинуть в Україні, але брати їх немає звідки.
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Хитрий прорахунок
Тизенгаузен зауважив, що Пригожин направду вигадав цікаву техніку. Адже звинуватить він у виході вагнерівців з Бахмута саме Сєргєя Шойгу. І до того ж він зніме з себе відповідальність за невиконані завдання щодо взяття Бахмута перед Путіним.
Він піде в сегмент ображених воєнних командирів, якому прокляте Міністерство оборони і Шойгу не дали можливість здійснити подвиг. Це дуже хитро насправді,
– прокоментував аналітик.
Він нагадав, що окупантам до 9 травня поставлене завдання по взяттю Бахмута, адже на "дєнь пабєди" їм потрібно буде продемонструвати хоч якісь успіхи. Туди зараз росіяни стягують додаткові підрозділи, зокрема і вагнерівців. Вони кидають всі сили, для того, щоб виконати завдання, але українські бійці стоять ніби скеля, знищуючи щоденно "російські м'ясні штурми".
Пригожин продовжує скиглити і шукати винних
- 5 травня Пригожин спочатку записав відео на фоні загиблих вагнерівців з вимогою збільшити кількість боєприпасів на Бахмутському напрямку. А через кілька годин ошелешив повідомленням про те, що 10 травня він виводитиме свої підрозділи, якщо ситуація не зміниться.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий переконаний, що сльозливі заяви Пригожина за останній місяць спрямовані на те, щоб привернути до себе увагу, адже найманці невпинно закінчуються, до того ж тисне внутрішнє протистояння у військовому керівництві Росії.
- Також Череватий підтвердив, що росіяни відчувають не стільки снарядний голод, стільки людський, і Пригожин може шукати причини, щоб піти.