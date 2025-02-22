3 аспекти, в яких Путін зумів схилити Трампа на свій бік

Є 3 категорії аргументів щодо України, в яких кремлівський диктатор Владімір Путін зміг переконати команду президента США Дональда Трампа. Мовиться про релігійний, економічний та культурний аспекти.

Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. За його словами, Україна повинна пояснювати республіканцям, як усе насправді.

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Варто переконувати команду Трампа

Уріель Епштейн припустив, що насамперед чимало республіканців чомусь вірить російській пропаганді, що українці "катують християн". Вони не розуміють, що Україна бореться з Московським патріархатом (УПЦ МП), тому що це частина ФСБ.

Вони не розуміють, що ця церква – це частина ФСБ. Вони цього не бачать. Потрібно їм пояснювати, показувати. Перше – про те, як Росія використовує цю церкву, щоб воювати проти вас. Друге – що це не ви "катуєте християн", а навпаки Росія катує,

– підкреслив він.

Другий аргумент – економічний. Третій – у культурній сфері. Путін показує, що він нібито захисник християн, який бореться проти ЛГБТ-спільноти, трансгендерів, а Україна – начебто навпаки.

Звичайно, Україні не потрібно використовувати агресивну риторику, як Путін. Однак, як вважає виконавчий директор Renew Democracy Initiative, нашій державі варто пояснити команді Трампа, що українці – це консервативний народ, який не бореться ні з християнами, ні з іншими релігіями.