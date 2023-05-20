На обстрілах щоночі наполягає особисто Путін: Жданов припустив, коли атаки завершаться

Протягом травня ворог майже щоденно обстрілює Україну з використанням ракет та дронів-камікадзе. Значну частину удару бере на себе Київщина, де з початку місяця було лише 4 спокійних дні.

Попри відмінну роботу української ППО та дефіцит ракет в Росії, окупанти продовжують терористичні акти, адже мають відповідний наказ. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Жданов припустив, що подібне "ракетобісся" продовжуватиметься до початку українського контрнаступу, адже потім в генштабі Росії будуть зовсім інші задачі й проблеми. З іншого боку, вони можуть продовжуватися аж до повного виснаження ракетних запасів агресора.

Наказ бункерного

Військовий експерт розповів, що в росіян зараз відчувається ракетний дефіцит, поповнювати запаси швидко вони змоги не мають.

Проте є інформація, що на щоденних обстрілах наполягає особисто Владімір Путін. Генеральний штаб рекомендує йому притримати ракети, але, кажуть, що Путін наполягає категорично,

– додав аналітик.

Військовий злочинець та президент Росії вважає, що подібні дії можуть змусити Україну припинити вогонь на лінії фронту. Однак він глибоко помиляється.

Жданов припустив, коли закінчаться масовані обстріли України: дивитися відео

Що відомо про обстріли в ніч на 20 травня