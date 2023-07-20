Росія переходить в панічний стан, тому буде масштабно залучати усі інструменти, – ОП

Росія веде війну геноцидно-терористичного типу. Наразі країна-агресорка не має запобіжників, щоб переломити хід невдалої для неї війни.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, щоб ми не робили Росія буде вести війну такого типу. До того ж чим менше Україна відповідатиме на агресію Росії, тим нахабнішими будуть окупанти.

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Ілюзій не потрібно

Попри певні дефіцити, військове керівництво України розуміє, що війна не завершиться, поки навіть маленький клаптик нашої території буде окупований.

Росія переходить у панічний стан, тому буде масштабно залучати усі інструменти для ведення такого типу війни як вона веде 18 місяців. Переговори з людиною, яка тебе свідомо вночі вбиває, а зранку хоче про щось домовлятися, зокрема зернову угоду, означає, що ви тільки масштабуєте завтрашні проблеми,

– сказав Подоляк.

Україна довгий час жила з територією під назвою Севастополь, який чомусь вважався російським практично містом. Ми дали йому автономію. Не звертали увагу, що там існує анклав Росії.

"Навіть, якщо такий маленький клаптик залишиться у майбутньому, то це означає, що війну ми добровільно продовжили на невстановлені величезні терміни", – додав радник голови ОП.

Що буде з незаконно побудованими об'єктами в Криму

Міжнародне право чітко говорить, що Крим є юрисдикцією України. Тому українці мають абсолютне право знищувати там неіснуючі об'єкти, наприклад, Керчинський міст.

Буде він знищений, чи не буде – це нікого, окрім України, не обходить. Наша держава може вирішити, що робити з цими об'єктами побудованими починаючи з 2014 року,

– зазначив Подоляк.

Чому Росія обстріляла Одесу й Миколаїв

Атаки по цивільному населенню та терміналах в Одесі та Миколаєві є наслідком розірвання Росією зернової угоди. Окупанти не просто хочуть розірвати угоду юридично, а й прагнуть знищити можливості України щось видавати на глобальний зерновий ринок.

"Інфантильно виглядає, коли хтось говорить, що якщо ми завдамо удар дроном, то це вибісить Росію. Нас з вами не обходить це, адже вона однаково тероризуватиме міста поки матиме таку можливість", – підсумував радник голови ОП.

Коротко про масовану атаку на Україну вночі 20 липня