Російська навала: чому окупанти хочуть захопити Бахмут за будь-яку ціну

Російські військові всіма силами намагаються захопити місто Бахмут, що в Донецькій області. Окупанти не покидають спроб взяти місто під контроль після того, як ЗСУ відкинули їх.

Про те, чому Росія намагається захопити Бахмут, в інтерв'ю 24 каналу розповів Станіслав – боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивним "Осман". За його словами, Бахмут – це дуже великий дорожній вузол.

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Росія зосередилася на Бахмуті після вибуху на Кримському мосту

Військовий зазначив, що Бахмут з'єднує дорогу від Лисичанська й майже до самого Донецька. Окупантам не потрібне саме місто Бахмут, а траса для перекидання сил.

У зимовому періоді техніка не може пересуватися земляними дорогами та околицями. Тому їм важливо захопити цю дорогу для того, щоб перекидати резерви,

– сказав Станіслав.

"Осман" підкреслив, що ворог зосередився на захопленні Бахмут після вибухів на Кримському мосту.

"Оскільки Кримський міст вже не може виконувати свою функцію, яку виконував до цього – перекидання та постачання військової техніки та живої сили. Тому вони хочуть закріпитися саме у Бахмуті й використовувати цю дорогу для того, щоб постачання на Сході України було стабільним", – розповів український воїн.

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Станіслав переконаний, що окупанти будуть докладати всіх зусиль, щоб захопити Бахмут до настання сильних дощів і морозів. Разом з тим, "Осман" вважає, що українські захисники не дадуть окупантам втілити свої цілі. При цьому він наголосив, що ЗСУ відкинули росіян за околиці Бахмута.

Але я думаю, наша команда цього не дасть. Ціною свого життя, іноді ціною свого здоров'я ми стараємося утримувати цю навалу. І я сподіваюся, що ми втримаємо. Тому що на днях ми їх витіснили все ж таки за околиці Бахмута і там хлопці провели успішну операцію. Тому, я думаю, все буде добре,

– резюмував він.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Російські військові майже щодня проводять наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Минулої доби окупанти на Бахмутському напрямку здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар.

Наприкінці жовтня російські військові раптово знизили темп наступу під Бахмутом. Це сталося після того, як українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська.

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