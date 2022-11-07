У ЗСУ пояснили, чому Росія не вивела в Чорне море жодного носія ракет "Калібр"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 російських кораблі. Однак серед них немає ракетоносіїв "Калібр".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу пояснив, чому вже декілька днів Росія не виводить у Чорне море свої ракетоносці.

Читайте також І по мертвих, і по живих: у мережі показали наслідки обстрілу росіян у Бахмуті

Росія накопичує ракети, аби завдати масового удару

За його словами, такі ракети як Х-101 чи "Калібр" росіяни можуть виготовляти. Щоправда, це займає певний час.

За два дні ракету не зроблять на виробництві. На це потрібні тижні, аби її потім випробувати та доставити. Противник таким чином накопичує той ракетний потенціал. "Калібри" не так швидко виготовляються на їхніх підприємствах військової промисловості,

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він також додав, що кожного разу Росія накопичує крилаті ракети "Калібр", аби потім завдати масового удару по нашій державі.

Ракетні удари по Україні: що відомо

Ворог готується до нових можливих ударів по енергетичній системі України. Для цього Росія може концентрувати сили та засоби.

Декілька російських кораблів перебувають у Чорному морі на бойовому чергуванні, але серед них немає жодного носія ракет типу "Калібр". До того ж поменшало випадків використання саме цих ракет для обстрілів України.

Водночас у розвідці попередили, що Росія зможе подвоїти атаки по Україні після того, як Іран надасть їй свої ракети.

У Повітряних силах підрахували приблизну кількість ракет, які ще залишилися у Росії. Юрій Ігнат, посилаючись на дані розвідки, заявив, що у Росії залишилися 120 ракет "Іскандер".

Водночас речник повідомив, що для ураження цілей в Україні противник використовує високоточну зброю. Зокрема, іранські дрони-камікадзе.

Варте уваги – Скільки ракет передасть Іран Росії: дивіться відео