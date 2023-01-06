Відвертає увагу чи лякає: чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання

Росія продовжує перекидати до Білорусі військову техніку. Крім того, Росія планує з Білоруссю льотні навчання, аби тримати біля білоруських кордонів українські війська.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше білоруський опозиціонер описав події у країні, як підготовку до війни.

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Цікавий брестський полігон

Мусієнко розповів, що біля Бресту є цікавий полігон, активність на якому спостерігається упродовж останніх кількох місяців. Він розташований недалеко від кордону з Польщею та Волинською областю. Тому цікаво таким чином Росія готує наступ на Польщу чи на Волинь?

Відповідь тут насправді неочевидна, тому що різні сценарії можливої ескалації проти Заходу з території Білорусі. У Росії вони опрацьовувались. Росії треба, щоб хтось із Заходу сідав з нею за стіл перемовин, аби Росію помітили нарешті, як вони думають,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що Путін хоче перемовин з Байденом, а Байден не хоче. Тому Путін може штурхнути якусь з країн НАТО, зокрема, Польщу.

Наступ з Бреста на Україну

За словами військового експерта, з Бреста на Волинь є три автошляхи, по яких може рухатись військова техніка. Є й маленькі дороги, але це лісиста болотяна місцевість, крім того, ще й замінована. Також тут постійно проводяться навчання ЗСУ, є позаміські споруди, фортифікації.

"Усе для оборони й для того, щоб улаштувати гарячу зустріч ворогу. Не виключено, що вони зважаться, тому що в російському командуванні ніхто не думає логічно й раціонально. Якщо вони зважаться, вони отримають досить серйозну відсіч, і це закінчиться нічим", – зауважив Мусієнко.

Як він зазначив, мета того, що відбувається в Білорусі – це тримати ЗСУ на північних кордонах України. Можливо, навіть спровокувати перекидання сюди додаткових сил. Таким чином Росія хоче завадити деокупації Півдня й сухопутного коридору у Крим, або відвернути увагу ЗСУ сюди й підготувати наступ на іншому напрямку.

Мусієнко про те, чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання: дивіться відео

Льотні навчання Білорусі й Росії

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що за допомогою льотних навчань з Білорусі Росія може сподіватись завдати удар по Україні. Однак ми посилюємо свою ППО, ситуація вже не така, як 24 лютого. Не варто забувати, що Росія обіцяла Білорусі допомогти навчити пілотів і модернізувати літаки.

Ці літаки мають бути потенційно оснащені ядерними боєзарядами. Тобто, там ще й з цим пов'язані навчання,

– наголосив військовий експерт.

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