Відвертає увагу чи лякає: чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання
Росія продовжує перекидати до Білорусі військову техніку. Крім того, Росія планує з Білоруссю льотні навчання, аби тримати біля білоруських кордонів українські війська.
Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше білоруський опозиціонер описав події у країні, як підготовку до війни.
Важливо Чи достатньо війська Росія зігнала на територію Білорусі, щоб наступати
Цікавий брестський полігон
Мусієнко розповів, що біля Бресту є цікавий полігон, активність на якому спостерігається упродовж останніх кількох місяців. Він розташований недалеко від кордону з Польщею та Волинською областю. Тому цікаво таким чином Росія готує наступ на Польщу чи на Волинь?
Відповідь тут насправді неочевидна, тому що різні сценарії можливої ескалації проти Заходу з території Білорусі. У Росії вони опрацьовувались. Росії треба, щоб хтось із Заходу сідав з нею за стіл перемовин, аби Росію помітили нарешті, як вони думають,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
Він додав, що Путін хоче перемовин з Байденом, а Байден не хоче. Тому Путін може штурхнути якусь з країн НАТО, зокрема, Польщу.
Наступ з Бреста на Україну
За словами військового експерта, з Бреста на Волинь є три автошляхи, по яких може рухатись військова техніка. Є й маленькі дороги, але це лісиста болотяна місцевість, крім того, ще й замінована. Також тут постійно проводяться навчання ЗСУ, є позаміські споруди, фортифікації.
"Усе для оборони й для того, щоб улаштувати гарячу зустріч ворогу. Не виключено, що вони зважаться, тому що в російському командуванні ніхто не думає логічно й раціонально. Якщо вони зважаться, вони отримають досить серйозну відсіч, і це закінчиться нічим", – зауважив Мусієнко.
Як він зазначив, мета того, що відбувається в Білорусі – це тримати ЗСУ на північних кордонах України. Можливо, навіть спровокувати перекидання сюди додаткових сил. Таким чином Росія хоче завадити деокупації Півдня й сухопутного коридору у Крим, або відвернути увагу ЗСУ сюди й підготувати наступ на іншому напрямку.
Мусієнко про те, чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання: дивіться відео
Льотні навчання Білорусі й Росії
Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що за допомогою льотних навчань з Білорусі Росія може сподіватись завдати удар по Україні. Однак ми посилюємо свою ППО, ситуація вже не така, як 24 лютого. Не варто забувати, що Росія обіцяла Білорусі допомогти навчити пілотів і модернізувати літаки.
Ці літаки мають бути потенційно оснащені ядерними боєзарядами. Тобто, там ще й з цим пов'язані навчання,
– наголосив військовий експерт.
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- До Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".
- Українська розвідка припускає, що Росія взимку 2023 року планує провести повторний наступ на різних ділянках фронту. Однак для цього потрібно багато ресурсу, особового складу та техніки, який Росія нині просто не в змозі накопичити.
- Росія може готувати чергове загострення війни в лютому, коли буде рік повномасштабного вторгнення. Росія любить символи, а Путіну треба щось показувати.