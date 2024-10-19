"З'явилися нові аргументи": в Коордштабі заінтригували відповіддю щодо обмінів азовців

Бійців "Азову" досить довго не включали в списки на обмін через небажання Росії, проте зараз дедалі більше захисників повертаються додому. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснили цей момент.

19 жовтня із 95 колишніх військовополонених повернули 34 азовців. Денис Прокопенко сказав, що такі обміни підіймають бойовий дух. А Петро Яценко з Коордштабу в коментарі "Радіо Свобода" розповів, що змінилося для "Азову" в російському полоні.

Дивіться також Не буває нічого, що стається просто так, – Зеленський у зверненні після обміну полоненими

Чому Росія почала міняти азовців

У нас з'явилися нові аргументи, в нас з'явилося нове поповнення обмінного фонду, яке російська сторона не могла ігнорувати, відповідно з'явилися важелі для того, щоб повернути цю категорію теж,

– заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він визнав, що проблема з обмінами азовців справді була, проте не уточнив, хто з окупантів увійшов у це загадкове "нове поповнення".

Яценко підкреслив: "Завжди найбільший аргумент для нас – це досягнення наших Збройних сил, наш обмінний фонд, який дозволяє проводити ці перемовини і знаходити важелі впливу на російську сторону".

Слід сказати, що слова про обмінний фонд досить часто лунають від представників української влади та військових. А от росіянам на своїх людей плювати.

Країна-агресорка не хоче віддавати всіх. Ми готові віддати всіх росіян. Їх у нас вже сотні, сотні і сотні. У нас відкрився п'ятий табір для утримання, тому що Росія не хоче забирати своїх, вона не цікавиться їхньою долею,

– пояснив представник Коордштабу.

Іще він додав, що серед посередників в організації цього обміну були представники Об'єднаних Арабських Еміратів.