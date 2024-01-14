"Росія поновила масовані атаки через страх перед F-16": Ігнат сказав, чи це дійсно так

14 січня 2024, 10:50
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Росія час від часу вдається до масованих ударів по території України. У Повітряних силах прокоментували причини відновлення таких ударів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону відреагував на заяву розвідки Естонії, що Росія поновила масовані удари по Україні через страх перед F-16. За його словами, навряд чи це пов'язано.

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Кожна ракета має ціль 

За словами Ігната, зрозуміло, що Росія хоче завдати якомога більше шкоди. Водночас пов'язувати масовані атаки зі страхом перед F-16 не варто.

Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй задали ще на старті,
– пояснив речник.

Він також наголосив, що протиповітряна оборона працює. Юрій Ігнат також зазначив, що є певні фактори, які вказують на зниження якості російських ракет. 

Ігнат пояснив, чому 13 січня більшість ракет не досягнули цілей

  • У Повітряних силах прокоментували нещодавню атаку з боку Росії. Країна-агресорка застосувала ракети різних типів і кілька ударних БпЛА, однак чимало з них не досягли своїх цілей. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував комбіновану атаку по Україні, яка сталася вранці 13 січня. Росія тоді запустила 40 повітряних цілей.
  • Юрій Ігнат зауважив, що з 40 ворожих засобів повітряної атаки 20 не досягли своїх цілей. І це не враховуючи 8 з тих, які знищила українська ППО. Ці 20 російських цілей або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або потрапили під вплив наших засобів РЕБ.
  • Речник сказав, що на це вплинула сукупність факторів. Як приклад Ігнат навів ефективність українських систем РЕБ та ймовірну погану якість російського озброєння. Він зазначив, що російські ракети дедалі гірше летять.

Автор: Вікторія Кульженко