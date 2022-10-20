"Їх мрії не стосуються подій на фронті": яка позиція щодо війни в найближчого оточення Путіна

Умовні "ліберали" у оточенні Путіна активно обговорювати тему перемовин та просували її у березні. Тоді і були спроби ці перемовини проводити. В кінці березня Путін від всього цього дистанціювався, а лібералами "закрили роти" силовики.

Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що останнім часом, система стала настільки радикальною, що такі "ліберали" вже висловлювали свою позицію виключно у приватних бесідах.

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Всім у Росії зараз керує "партія війни", яка насправді нічого вирішити не може. Хоча, вже зрозуміло, що Росія не може перемогти аж ніяк. Тому таким важливим є "альтернативний варіант", який вигадав Путін – казки про Європу, яка замерзне без російського газу,

– каже Галлямов.

За його словами, у повну перемогу над Україною, зараз вже не вірить ніхто.

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Але в те, що ціна перемоги для України буде вкрай високою, а тому українцям буде потрібно сідати за стіл перемовин – на це в Росії дуже сильно розраховують.

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