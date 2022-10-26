Які війська Росія виводить з правого берега: експерт припустив, якими будуть бої за Херсон

Російські окупанти опинилися у дуже складному становищі на правобережжі Херсонщини. Частина російських військ тікає з правого берега Дніпра.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, водночас до Херсона завозять нещодавно мобілізованих росіян.

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Навіщо Росія виводить військових з правого берега Дніпра

Як пояснив Левін, таким чином Кремль намагається врятувати частину своєї армії.

Росія намагається вивести з правого берега Дніпра свої контрактні професійні частини – десантно-штурмові війська, морських піхотинців тощо. Йдеться про ті нечисельні частини професійних військ, які там залишилися,

– сказав військовий експерт.

Він зазначив, що Росія хоче вберегти залишки своєї професійної армії з 2 причин.

По-перше, це військові, які мають досвід унікальних боїв на складній місцевості.

По-друге, у російській армії велика проблема з молодшими командирами. Військових з правобережжя Херсонщини можна використати саме як молодших командирів, які у майбутньому будуть керувати мобілізованими росіянами.

Чому мобілізованих росіян завозять у Херсон

За словами військового експерта, вивести війська з правого берега Дніпра не так легко, адже всі мости перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Тому окупанти переодягаються в цивільний одяг та виходять на лівий берег невеликими групами вночі, використовуючи для цього понтонні переправи.

Водночас на правобережжя Дніпра прибувають нові сили. Туди перекидають мобілізованих, аби використати їх, як гарматне м'ясо, поки виводяться професійні війська,

– пояснив Левін.

Який вибір постане перед окупантами у Херсоні

Військовий експерт зазначив, що звільнення Херсона – це лише питання часу. Він нагадав про "жест доброї волі" росіян на острові Зміїний, де окупанти вже не могли перебувати через постійні обстріли.

ЗСУ вже кілька місяців успішно працюють над тим, аби створити нестерпні для окупантів умови на правому березі Дніпра. У певний момент перебування в Херсоні вже буде не політичним питанням. У них буде невеликий вибір: або повний розгром, або ж вихід з міста,

– наголосив Левін.

Однак Владімір Путін віддав наказ своїм військам триматися у Херсоні до останнього. У такому разі на окупантів чекає лише одне – повне знищення.

"Коли українські частини підійдуть близько до Дніпра, то встановлять повний вогневий контроль над будь-якими спробами пересування ворога. І вивести ці 10 чи 20 тисяч військових з правого берега вже буде нереально", – додав Левін.

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