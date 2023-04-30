Чому окупанти часто запускають ракети з Каспію: пояснення Повітряних сил

Вночі 28 квітня російські терористи атакували Україну з літаків стратегічної авіації. З району Каспійського моря окупанти запустили 23 ракети.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, чому загарбники часто запускають свої ракети саме з Каспійського моря. Про це пише 24 Канал.

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"Аби не скидати на голову росіянам"

Ігнат зазначив, що держава-агресор здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

Чому пускають з Каспію, – тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… Простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам,

– пояснив речник командування Повітряних сил.

Також він додав, що російські ракети вже падали під час запуску в Ростовській області, а також з району Волго-Донська. "Там ракети падали прямо на будинки", – зауважив Ігнат.

Окрім того, падіння ракет, бомб на території агресора може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО. Водночас за словами Ігната, загарбники й надалі продовжуватимуть обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ворожих ракет.

Ввечері 20 квітня у Бєлгороді прогримів потужний вибух. З російського Су-34 "зійшла" авіабомба . На місці прильоту утворилася величезна вирва. Через два дні поблизу виявили ще один снаряд ФАБ-500, який залетів углиб на 7 метрів.

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В Умані завершили пошуково-рятувальну операцію

Вночі 28 квітня армія держави-терориста вдарила ракетою по багатоповерхівці в Умані. Місцеві жителі, які спокійно спали у своїх ліжках, опинилися під завалами.

Рятувально-пошукові роботи завершили лише пообіді 29 квітня. На жаль, внаслідок російського обстрілу загинули 23 людини, зокрема, 6 дітей. Також у МВС зазначили, що двох жінок вважають зниклими безвісти.