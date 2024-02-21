Оборона Маріуполя тривала рівно три місяці. Олександр Павлюк розказав, чому місто опинилося в оточенні.

На початку повномасштабного вторгнення нинішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк тоді очолював ООС. Саме під його керівництвом відбувалася оборона населених пунктів на сході країни. Генерал розповів, чому окупантам зрештою вдалося взяти Маріуполь.

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Отримали кілька ударів

За словами Павлюка, українські угруповання, які стояли на захисті Маріуполя, отримали удар із заходу.

Потужне вороже угруповання вийшло у тил нашим підрозділам. Українським силам вдалося перегрупуватися. Втім, однаково наявні частини і засоби вже не здатні були зупинити "ту армаду, яка пішла на нас", пригадує генерал.

Росіяни перерізали основну дорогу, і наше угруповання опинилося в оточенні.

Ми негайно почали створювати сили для того, щоб пробити цей коридор. Я вивів 95-ту бригаду (95 ОДШБР – 24 Канал), зробивши перегрупування, і почав готувати її для проведення контрудару. Але ми чітко бачили, що три доби безперестанно йшли війська з заходу, для того, щоб створити таку лінію, щоб ми нічого не могли зробити,

– розповів Павлюк.

Справді, угруповання, яке було в Маріуполі, воно зв'язало усі російські сили на собі, і цим фактично врятувало південь від повного відрізанння України від Чорного моря.

Чи можна було врятувати Маріуполь

Генерал розповідає, що, окрім удару із заходу, ворог також завдав удару із північного сходу. Російське харківське угруповання вдарило нашим підрозділам у спину через Ізюм.

Я був вимушений цілою бригадою закрити і цю щілину, яку вони знайшли, щоб вдарити нам у спину. Бригада чудово впоралася. Російське угрупування було зупинене. Противник, зазнавши втрат, зупинився і почалася позиційна оборона,

– пригадав Павлюк.

Далі, як зазначає військовий, з середини березня Україні вже вдалося стабілізувати лінію фронту і перейти до позиційної оборони. Ворог вже більше не міг робити великих проривів. А наші тим часом змогли перегрупувати війська, доукомплектувати армію і надалі тримати лінію.

"Це дало змогу скувати величезні сили противника навколо східного угруповання військ", – каже Павлюк.

Врятувати Маріуполь було неможливо, бо противник переважав у 7 – 10 разів. Павлюк визнав, що для прориву йому потрібно було як мінумум три – чотири бригади, щоб провести контрударну операцію. Натомість у нього було лише одна бригада, неповна, яку він зняв з передової.