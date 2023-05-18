Дві основні мети: навіщо росіяни настільки активізували обстріли Києва

З початку травня росіяни здійснили уже 9 атак на столицю України. Тепер вони не накопичують ракети, аби завдати більш масованого удару та намагаються комбінувати різні засоби ураження для частих атак.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав дві головні мети обстрілів Києва ворогом.

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Коваленко зауважив, що ворог зараз використовує обмежений боєкомплект, масово застосовує крилаті ракети. За останні дні в атаках було від 20 до 30 ракет, а не 50 – 70, як було раніше.

Це говорить про те, що сьогодні вони розподіляють свої можливості з використання саме цього типу засобів ураження та з урахуванням виробництва,

– додав аналітик.

Мета росіян

Військово-політичний оглядач розповів, що росіяни мають певний виробничий потенціал на добу. Вони його не накопичують, аби завдати масованого удару раз на 2 – 3 тижні, а для того, щоб цей комплект розтягнути на певну кількість ударів.

За словами Коваленка, в росіян є кілька цілей:

по-перше , вони намагаються прорвати українську протиповітряну оборону та завдати ударів по певних об'єктах;

, вони намагаються прорвати українську протиповітряну оборону та завдати ударів по певних об'єктах; по-друге, шляхом подібних комбінованих ударів, коли використовуються різні типи засобів ураження, виявляти локації протиповітряної оборони та фіксувати, які саме засоби та де розташовані.

Росіяни намагаються створювати мапу розміщення нашої ППО, і по цій мапі надалі використовувати ефективніші, як вони гадали, елементи, як К-47М2 "Кинджал" для ураження цих систем ППО,

– розповів Коваленко.

Він не виключає, що метою створення цієї мапи є безпосереднє полювання на ЗРК Patriot.

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