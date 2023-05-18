Дві основні мети: навіщо росіяни настільки активізували обстріли Києва
З початку травня росіяни здійснили уже 9 атак на столицю України. Тепер вони не накопичують ракети, аби завдати більш масованого удару та намагаються комбінувати різні засоби ураження для частих атак.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав дві головні мети обстрілів Києва ворогом.
Дивіться також Десятки ракет летіли на Україну: все, що відомо про масовану атаку росіян 18 травня
Коваленко зауважив, що ворог зараз використовує обмежений боєкомплект, масово застосовує крилаті ракети. За останні дні в атаках було від 20 до 30 ракет, а не 50 – 70, як було раніше.
Це говорить про те, що сьогодні вони розподіляють свої можливості з використання саме цього типу засобів ураження та з урахуванням виробництва,
– додав аналітик.
Мета росіян
Військово-політичний оглядач розповів, що росіяни мають певний виробничий потенціал на добу. Вони його не накопичують, аби завдати масованого удару раз на 2 – 3 тижні, а для того, щоб цей комплект розтягнути на певну кількість ударів.
За словами Коваленка, в росіян є кілька цілей:
- по-перше, вони намагаються прорвати українську протиповітряну оборону та завдати ударів по певних об'єктах;
- по-друге, шляхом подібних комбінованих ударів, коли використовуються різні типи засобів ураження, виявляти локації протиповітряної оборони та фіксувати, які саме засоби та де розташовані.
Росіяни намагаються створювати мапу розміщення нашої ППО, і по цій мапі надалі використовувати ефективніші, як вони гадали, елементи, як К-47М2 "Кинджал" для ураження цих систем ППО,
– розповів Коваленко.
Він не виключає, що метою створення цієї мапи є безпосереднє полювання на ЗРК Patriot.
Коваленко проаналізував атаки росіян на Київщину: дивитися відео
Ворог в ніч на 18 травня атакував Україну
- Росіяни вдев'яте за травень намагалися атакувати Київ. О п'ятій ранку жителі столиці почули вибухи. Згодом стало відомо, що уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах. Всі ракети в повітряному просторі Київщини були знищені.
- 18 травня противник також атакував Одеську область. Там уламки потрапили в промисловий об'єкт, на жаль, загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Однак більшість ракет вдалося збити над Чорним морем.
- В Повітряних силах повідомили, що загалом ворог випустив 30 крилатих ракет, 29 з яких українським захисникам вдалося збити. Також були знищені 2 дрони "Шахед" та 2 розвідувальні безпілотники.