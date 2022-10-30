Росіяни змінили акценти: Хлань пояснив, чому вони більше не говорять про Каховську ГЕС

Окупанти активно розповсюджували брехню про те, що ЗСУ нібито готуються підірвати дамбу Каховської ГЕС. Однак останнім часом такі звинувачення стихли.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий тероборони Сергій Хлань. За його словами, росіяни зрозуміли усю безперспективність історії з ймовірним підривом Каховської ГЕС.

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Чому росіяни припинили розхитувати ситуацію з Каховською ГЕС

Зокрема, російські загарбники усвідомили, що ця інформаційна атака не працює так, як вони того очікували.

Ніхто не повірив в історію з підривом дамби Каховської ГЕС. На додачу росіяни зрозуміли, що й для них самих це недоречно,

– сказав Хлань.

За його словами, у разі вибуху на дамбі Каховської ГЕС ті фортифікаційні споруди та окопи, які окупанти будують на лівому березі вздовж Дніпра, якраз і будуть затоплені у першу чергу.

Про що тепер брешуть російські загарбники

Зараз росіяни переключилися на іншу інформаційну атаку.

"Окупанти змінили акценти на терористичні акти у Херсоні. Їхня головна мета – перемістити якнайбільше цивільних людей з Херсона на лівий берег, аби там використовувати їх як живий щит", – зазначив військовий ТрО.

Як повідомив Хлань, у Херсоні вже пролунали вибухи у 2 відділках поліції, які були порожніми. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз окупанти розхитують ситуацію щодо того, що ЗСУ начебто мають намір обстрілювати житлові квартали у Херсоні. Я не виключаю, що росіяни найближчим часом вчинять теракт саме у житлових масивах,

– сказав депутат Херсонської облради.

Він додав, що до цього часу вибухів у житлових районах міста не було.

Підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася

Окупанти концентрують увагу на тому, аби посіяти паніку серед населення та перемістити людей на лівобережжя Херсонщини. Водночас підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася.

Посилення якихось блокпостів чи будівництво фортифікаційних споруд саме в місті не спостерігається. Тому сказати, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, на сьогодні не можна,

– зазначив Хлань.

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