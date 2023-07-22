Не мають панування в повітрі, – Череватий сказав, чому росіяни бояться використовувати авіацію

Завдяки доволі потужним українським засобам протиповітряної оборони ЗСУ не дозволили ворогу зробити свою авіацію пріоритетним засобом на Східному напрямку. Росіяни завдають ударів, але панування не мають.

Про це 24 Каналу заявив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. Він зауважив, що окупанти зазвичай підлітають до переднього краю, завдають удару і швидко намагаються покинути вихідну позицію, адже їх можуть збити.

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"Вони завдають ударів. Так, іноді це дошкульно. Але в них немає панування в повітрі", – наголосив Сергій Череватий.

Водночас значно більше дошкуляє ЗСУ російська артилерія. Тому українські військові враховують всі засоби ворога й проти всіх них намагаються ефективно боротися.

Наприклад, проти ворожої авіації вибудовується потужна система протиповітряної оборони. Вона включає ЗРК "Оса" чи ЗРК "Стріла-10".

"Це ще радянських часів. Вони доволі старі, але доволі ефективні для цілей, які низько літають. Системі, які наші зенітники знають досконало і застосовують їх на повну. І проти вертольотів, і штурмовиків, які низько летять, і БпЛА", – зауважив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій.

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Також кожна бригада українських армійців має переносні ЗРК – від радянських до польського "Piorun" або американського "Stinger". Проти цілей, які низько літають, можна також застосовувати установки типу Зу-23. Також на росіян чатує винищувальна авіація ЗСУ.

За потреби, ворог знає, якщо він залишить занадто далеко місце пуску ракет, також може бути збитий нашою винищувальною авіацією. Усе це в комплексі не дає ворогу панувати в повітрі,

– додав Череватий.

Втрати ворога