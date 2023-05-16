"Купол за купол" або чому росіяни постійно обстрілюють Київ: оперативне зведення від Світана
У ніч з 15 на 16 травня відбулась масована повітряна атака на Київ. Росіяни не можуть нічого протиставити наступу ЗСУ, знайти логістичні ланцюги постачань, а тому намагаються жахати столицю.
Про це в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Серед ракет, спрямованих на Київ, були "Кинджали", і міністр оборони України Олексій Резніков уже почав підрахунок скільки їх у росіян лишилося.
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Ракетний обстріл Києва
Світан зазначив, що черговий масований обстріл Києва, на жаль, буде не останнім. Для росіян атаки на столицю України – це відповідь за свій "купол Кремля", який вони самі ж і обстріляли. Вони не можуть знайти логістичні ланцюги, зупинити наступ ЗСУ, а тому просто обстрілюють Київ.
Система ППО добре працює, але питання в тому, що в нас мало систем типу "Patriot". Якщо так, то вони не можуть стояти по периметру, а тому збивати ракети доводиться над Києвом. Поки не буде достатньої кількості ЗРК, буде неможливо вибудувати ППО по периметру,
– зауважив військовий експерт.
Уже прямують до України обіцяні SAMP-T. Завдяки їм можна буде навіть збивати ракети ще над територією Росії. Нехай падають на Бєлгород, Брянськ тощо. Росіяни випускають свої ракети, най самі й ловлять їх у своїх містах.
Україна отримає F-16
Президент України здійснив масштабне турне Європою. Ми отримали зрозумілий політичний алгоритм отримання літаків F-16. Велика Британія та Франція готові навчати наших пілотів. Зокрема, тішить заява Макрона про те, що двері для українських пілотів відчинені.
"Отже, F-16 нам передадуть, враховуючи терміни навчання, як мінімум за 3 місяці. Перші ескадрильї можна чекати наприкінці літа, на початку осені. Французька авіаційна школа вважається найкращою у світі. Пілоти-французи ще в часи Другої світової війни творили дива", – наголосив льотчик-інструктор.
Оперативне зведення від Світана: дивіться відео
Історія про Пригожина та контакт з ГУР
Історія про те, що Пригожин контактував з ГУР, виглядає як ІПСО, до того ж скероване проти Пригожина. З українського боку контакт з ворогом можливий лише як вогневий. Пригожин постійно наїжджає на політичне керівництво, і це може бути відповідь керівнику ПВК "Вагнера".
Від нас точно такого роду контактів не було. Пригожин же може що завгодно "засвітити" в етер. Я не думаю, що такого роду інформація буде якось підтверджена. Збивають, і за допомогою своїх проплачених статей, хвилю Пригожина, якою він накриває за допомогою своєї медійної групи, керівництво Росії,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Ракетний обстріл Києва: останні новини
- Російські пропагандисти вже кричать, що під час нічної атаки знищили ЗРК "Patriot". У командуванні Повітряних сил вирішили не коментувати чергові вкиди від російського міністерства оборони.
- Уламки однієї з ракет, якою росіяни вночі атакували Київ, впали на території зоопарку. На щастя, ніхто з працівників і тварин не постраждав.
- Серед іншого, ППО збила всі 6 "Кинджалів", що летіли на Київ. У мережі вже є фото уламків ракети, яку насправді складно збити.