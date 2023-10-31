Більше цукерок від Білого Дому: чому син Блінкена вирішив стати Зеленським

Під час щорічної вечірки у Білому домі з нагоди Геловіну син державного секретаря США Ентоні Блінкена був у образі Президента України Володимира Зеленського. Також донька Блінкена була одягнена у кольори нашого прапора.

Таке нагадування про Україну – це дуже добре, адже ЗСУ потрібна допомога від Білого дому. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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"Нам потрібно від Білого дому більше цукерок. Я б надав перевагу, щоб було менше слів про підтримку, а більше зброї. Ми повинні вимагати більше конкретних речей. У цьому випадку дуже добре, що є нагадування", – вважає політолог.

Допомоги буде більше

Тарас Загородній зазначив, що перемога України залежить не лише від військової допомоги від країн-партнерів. Для нас важлива зброя, якою можна знищувати військові об’єкти на території Росії. Мовиться про зброю українського виробництва.

Ми стаємо сильнішими, показуємо зуби. Не тільки символічно. Практично знищення промисловості Росії на глибину приблизно 500 кілометрів – це питання нашого виживання. А це можливо робити тільки нашою зброєю. Коли у нас з'явиться її більше, допомоги буде значно більше,

– переконаний він.

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