Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США не змінювали своєї політики обмежень щодо використання їхньої зброї для ударів вглиб Росії. Вони не хочуть "ескалації", щоб не було такого, що нібито "НАТО воювало напряму з Росією".

Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що Україна після початку Курської операції остаточно довела усім, що "червоних ліній" не існує.

Читайте також "Росіяни будуть шоковані": в ОП пояснили очікування від переговорів про удари вглиб Росії

"Вони вже відповідали, що не хочуть "ескалації", щоб "НАТО напряму воювало з Росією". Але ж Україна всім довела, що не існує "червоних ліній", – сказав він.

Путін постійно залякує

Борис Тизенгаузен зазначив, що у Владімір Путін дуже добре розвинув тему залякувань. Попри те, що ЗСУ вже просуваються у Курській області, на Заході досі вірять, що якщо зняти обмеження щодо ударів по Росії, то буде "ескалація".

У кінці 2022 році, коли росіян погнали з Херсона, Харківської області, росіянам дали наказ імітувати розгортання ядерної зброї. Тоді всі злякалися,

– пригадав він.

Крім того, у Кремля на Заході є свої лобісти. Саме вони постійно розганяють наративи, що нібито "не варто дратувати Путіна".