Варто замінити терміни "двохсоті", "трьохсоті", – військовий експерт пояснив, чому це важливо

Україна, на жаль, досі використовує старі радянські терміни "двохсоті" та "трьохсоті". Вони з'явилися ще під час війни в Афганістані.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він додав, що є значно кращі аналоги визначенням СРСР.

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Наративи СРСР

"Двохсоті", "трьохсоті" – це терміни, які з'явилися у часи радянсько-афганської війни, коли СРСР намагалися захопити Афганістан, який за всю історію світу ніхто ні разу не захоплював.

Зверніть увагу! За найпоширенішою версією, вважають, що "двохсотими" називали тіла солдатів, які запаювали у цинкову труну. Стандартну дерев'яну труну з тілом запаювали оцинкованими листами заліза і клали до дерев'яного ящика. Вся ця конструкція зазвичай важила приблизно 200 кг.

Є пропозиція не використовувати радянські визначення, а спробувати перейти на інше позначення українських захисників та захисниць, які на жаль, загинули на цій війні.

Давайте казали, що вони повертаються додому на щиті. Не треба поширювати ці радянські наративи. Давайте не "двохсоті" чи "трьохсоті", а якщо людина загинула, то вона просто повертається на щиті,

– зазначив майор запасу ЗСУ.

Можливо, це трішки поетично. Однак Гетьман вважає, що Україні треба відходити від радянських наративів й термінів, які зараз використовує Росія. Чим далі ми відійдемо від того, що є у Росії, починаючи від назв, тим краще буде Україні.

Чому Україні треба викорінювати терміни "двохсоті" та "трьохсоті": дивіться відео

ЗСУ дістануть окупантів будь-де

Будь-яка атака на скупчення ворога – завжди важлива. Навіть, якщо буде знищено відносно невелику кількість російських військових.

Подивіться зведення Генерального штабу ЗСУ, у яких щодня оприлюднюють кількість знищених росіян. Українські бійці ліквідували понад 222 000 окупантів. Щоденно армія Росії втрачає 500 – 1000 солдатів,

– сказав майор запасу ЗСУ.

Однак, якщо вдалося знищити окупантів у тилу, то не так важливо скільки росіян було ліквідовано. Головне те, як це вплинуло на решту російських військових. Окупанти самі розуміють, що вони не захищені, а так ще раз переконалися, що їх можуть дістати у будь-якому місці.

Втрати російської армії