Чому Угорщина блокує надання Україні грошей на 2023 рік і чи отримаємо ми цю допомогу

Євросоюз планує у наступному році надати Україні 18 мільярдів євро допомоги, проте Угорщина наголосила, що не підтримуватиме таке рішення. Чому прем’єр-міністр Орбан блокує надання грошей та чи отримає Україна цю допомогу – читайте у статті.

Чому Угорщина блокує надання Україні грошей на 2023 рік

Про це 24 каналу розповіла засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Вона наголосила, що Угорщина вже не вперше блокує допомогу Україні від ЄС.

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За її словами, причина достатньо проста – Угорщина хоче отримати доступ до грошей фондів Європейського Союзу, до яких у неї заборонений доступ.

Експертка зазначила, що Орбан (прем'єр-міністр Угорщини – 24 канал) проводить так звану "дипломатію заручників".

І якщо щодо навчання українських військових в Угорщині ще зрозуміло – це проросійська позиція Орбана, то голосування щодо 18 мільярдів допомоги Україні – означає, що Орбан просто взяв в "заручники" ці гроші і буде шантажувати ЄС,

– пояснила Загребельська.

Чи отримає Україна цю допомогу від ЄС

Вона наголосила, що 15 чи 16 грудня збираються лідери урядів країн ЄС на саміт і там буде прийматися "джентельменська угода" між Орбаном і представниками цих країн.

На її думку, скоріше за все, Угорщині буде виплачена якась частина цих грошей з тих траншів, і ця країна таки проголосує і за 18 мільярдів євро Україні, і за корпоративний податок.

У випадку якщо цього не станеться – то, ймовірно, ці ж самі гроші ми отримаємо, але за прямими позиками від урядів. Це звісно буде трохи складніша для нас та довша процедура, з точки зору отримання коштів, але ці гроші ми все одно отримаємо,

– вважає Загребельська.

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Крім того, очільник угорського МЗС заявив, що обмеження цін на нафту з Росії нібито "шкодить європейській економіці". Тож Угорщина звільнилася від застосування обжемення ціни на російську нафту. Тобто вона добровільно буде платити за російську нафту більше. Мовляв, це від цього залежить енергетична безпека Угорщини.

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