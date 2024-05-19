Зеленський сказав, в чому Україна переважає Росію на фронті

Володимир Зеленський розповів, в чому Україна переважає Росію на фронті. Президент зауважив, що для того, щоб просто стояти проти російської армії та бити їх, також треба мати відповідні сили.

Український лідер відповів на питання в інтерв'ю AFP, коли нова американська допомога буде відчутною на лінії фронту. Президент сказав, що це комплекс кроків, адже допомогу США ухвалювали, щоб Україна могла стримувати наступ ворога, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про переваги України

Друга історія – зменшувати кількість переваг Росії. Ми почали виробництво РЕБів, виробництво дронів тощо і насичуємо наші бригади. Тут я бачу, що переваги в Росії немає, а навпаки – у нас дронів, FPV стало більше, ніж у них. Я бачу тут нашу перевагу,

– розповів Володимир Зеленський.

За його словами, далі є технічний момент – це ворожа перевага великих дронів, які висять, все бачать, контролюють та направляють їхню артилерію.

"І ми не можемо їх (ворожі дрони – 24 Канал) побороти. У нас не вистачає технічних засобів, щоб справитись з всіма "Ланцетами", "Орланами", – пояснив президент.

Він додав, що над цим треба працювати й переможемо. Щодо можливостей, то окупанти можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по нашій.

"Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми не можемо нічого зробити їхнім системам, які розміщені на території Росії західною зброєю. Ми не маємо на це права", – пояснив президент.

Володимир Зеленський уточнив, що росіяни, наприклад, знищують нашу артилерію, системи MLRS або ППО. Натомість Україна бачить ворожу техніку, проте не може її знищити. Так, у нас стає менше техніки, а у ворога – ні.

Тобто будь-яка ворожа далекобійна зброя росіян – це вже їхня перевага.

Україна попросила у США дозволу бити їхньою зброєю по Росії