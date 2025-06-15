Не балістика та не "Орєшнік": яка російська зброя найнебезпечніша для цивільних українців

Найбільшу загрозу для України нині становлять "Шахеди", а не балістичні чи крилаті ракети, бо їх більше і вони регулярно вражають цивільні об'єкти. Росія активно нарощує виробництво цих дронів, залучаючи іноземних партнерів та власні потужності.

Попри зусилля наших військових, близько 20% "Шахедів" досягають цілей, що призводить до значних руйнувань. Такою інформацією з 24 Каналом поділився Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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Чому "Шахеди" найбільше загрожують Україні

Приблизно рік тому на українські території налітало близько 400 ворожих "Шахедів" щомісяця. До осені ця цифра зросла до 800, а вже навесні росіяни заявили, що можуть збільшити кількість дронів до 5 000 на місяць.

Якщо рахувати разом "Шахеди" і дрони-обманки, то, за даними CNN, загальна кількість справді наближається до 5 000 – 5 200 одиниць. Але цілком можливо, що росіяни мали на увазі лише бойові дрони, без обманок. У такому разі вони поки що досягли лише приблизно двох третин заявленої потужності.

Очевидно, що Росія прагне залучити до виробництва Північну Корею, попри ситуацію на Близькому Сході та залежність від іранських дронів, а також розвиває власне виробництво. Саме тому Сили оборони України активно б'ють по об'єктах, де виробляються "Шахеди", а також по підприємствах-підрядниках, які постачають комплектувальники.

Адже якщо немає комплектувальників – немає і готових виробів,

– пояснив Павло Лакійчук.

Балістика справді лякає, але цих ракет у ворога не так багато, і значну частину з них збивають. Згадаймо останній масований наліт на Київ – було шість чи сім балістичних ракет, які були успішно збиті. Крилаті ракети вимірюються десятками, і також більшість з них збивається.

Але головна проблема – це "Шахеди" та їм подібні дрони,

– зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Під час того самого нальоту їх було понад 400. Половину з них знищують мобільні групи, армійська авіація та засоби ППО. Ще третина губиться завдяки роботі РЕБ або виявляється дронами-обманками. Але близько 20% долітають до цілей.

А це, якщо рахувати, близько 50 дронів. Півсотні одиниць, які вражають житлові масиви, школи, вокзали. Тому не "Орєшник", а відносно прості "Шахеди" становлять зараз найбільшу реальну загрозу. Якщо їх виробництво зросте ще вдвічі, зросте й шкода, яку вони можуть завдати.