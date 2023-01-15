Україні не передають авіацію: у чому проблема та які літаки нам найбільше підійдуть

Західні партнери досі не передають Україні авіацію. Вони називають різні причини, але літаки F-16 підійшли б нам якнайкраще.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Крім авіації активно говорили про танки, утім у цьому питанні є успіхи, щоправда, Німеччина досі не постачає танки Україні.

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Союзники досі не передають авіацію Україні

Харук зазначив, що хотілося б вірити, що наші пілоти в американських пустелях навчаються на американських літаках. Союзники не передають нам авіацію через політико-психологічні питання. Не можуть вони подолати бар'єр і передати нам, якщо не F-35, то хоча б F-16, називаючи різні причини:

Хочуть залишити козир тиску на Росії. Мовляв, якщо Росія чогось там не дотримуватиметься, то партнери передадуть Україні літаки.

Бояться, що секретні деталі потраплять до росіян, якщо літак буде збитий над окупованою територією. Зокрема, раніше така причина утримувала партнерів від постачання безпілотників.

Думають, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати західну авіацію. Хоча, після того, як росіяни 3 – 4 рази заявили, що повністю знищили нашу авіацію, а вона досі завдає по них удари, то ця причина мала б відпасти.

Будь-які сумніви щодо здібностей наших пілотів мали б зникнути,

– зауважив військовий експерт.

Літаки, що найкраще б підійшли Україні

Він продовжив, що єдиний літак, який підійшов би Україні – це старий перевірений F-16. F-15 не багато у США, вони зношені, тому американці й замовили ще партію модернізованих F-15. Можна помріяти і про інші європейські літаки, але ті ж шведські Gripen – це фактично нереально.

"Ці літаки, якщо нам і будуть надані, то це будуть дози в межах однієї ескадрильї, тобто дюжина літаків різних типів могла б бути надана. Американських F-16 могли б кілька десятків виділити. Зрозуміло, що не одномоментно, поступово", – наголосив Харук.

За його словами, проблем з технічним обслуговуванням не виникне. Зокрема, поляки, на озброєнні яких є такі літаки, ремонтують на своїх авіазаводах літаки навіть для США. Про модернізацію не йдеться, але певний тюнінг там проводять.

Харук про те, у чому проблема, що Україні не передають авіацію: дивіться відео

Радянські літаки у Європі

Як зазначив Харук, поляки ще на початку війни заявили, що віддали Україні всі деталі, які мали. Вони мають ще приблизно 25 МіГ-29. Досі чекаємо словацьких постачань. Загалом, 30 – 35 літаків радянського виробництва можна було б знайти.

Сучасніших, важчих, з більшими бойовими можливостями, Су-27, отримати немає звідки,

– підкреслив військовий експерт.

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