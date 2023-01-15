Україні не передають авіацію: у чому проблема та які літаки нам найбільше підійдуть
Західні партнери досі не передають Україні авіацію. Вони називають різні причини, але літаки F-16 підійшли б нам якнайкраще.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Крім авіації активно говорили про танки, утім у цьому питанні є успіхи, щоправда, Німеччина досі не постачає танки Україні.
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Союзники досі не передають авіацію Україні
Харук зазначив, що хотілося б вірити, що наші пілоти в американських пустелях навчаються на американських літаках. Союзники не передають нам авіацію через політико-психологічні питання. Не можуть вони подолати бар'єр і передати нам, якщо не F-35, то хоча б F-16, називаючи різні причини:
- Хочуть залишити козир тиску на Росії. Мовляв, якщо Росія чогось там не дотримуватиметься, то партнери передадуть Україні літаки.
- Бояться, що секретні деталі потраплять до росіян, якщо літак буде збитий над окупованою територією. Зокрема, раніше така причина утримувала партнерів від постачання безпілотників.
- Думають, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати західну авіацію. Хоча, після того, як росіяни 3 – 4 рази заявили, що повністю знищили нашу авіацію, а вона досі завдає по них удари, то ця причина мала б відпасти.
Будь-які сумніви щодо здібностей наших пілотів мали б зникнути,
– зауважив військовий експерт.
Літаки, що найкраще б підійшли Україні
Він продовжив, що єдиний літак, який підійшов би Україні – це старий перевірений F-16. F-15 не багато у США, вони зношені, тому американці й замовили ще партію модернізованих F-15. Можна помріяти і про інші європейські літаки, але ті ж шведські Gripen – це фактично нереально.
"Ці літаки, якщо нам і будуть надані, то це будуть дози в межах однієї ескадрильї, тобто дюжина літаків різних типів могла б бути надана. Американських F-16 могли б кілька десятків виділити. Зрозуміло, що не одномоментно, поступово", – наголосив Харук.
За його словами, проблем з технічним обслуговуванням не виникне. Зокрема, поляки, на озброєнні яких є такі літаки, ремонтують на своїх авіазаводах літаки навіть для США. Про модернізацію не йдеться, але певний тюнінг там проводять.
Харук про те, у чому проблема, що Україні не передають авіацію: дивіться відео
Радянські літаки у Європі
Як зазначив Харук, поляки ще на початку війни заявили, що віддали Україні всі деталі, які мали. Вони мають ще приблизно 25 МіГ-29. Досі чекаємо словацьких постачань. Загалом, 30 – 35 літаків радянського виробництва можна було б знайти.
Сучасніших, важчих, з більшими бойовими можливостями, Су-27, отримати немає звідки,
– підкреслив військовий експерт.
Військова допомога Україні: останні новини
- Україна чекає на остаточне рішення про постачання танків Leopard від Німеччини. Наша держава планує створити з них танкову бригаду.
- Росія заявила, що вже встигла знищити 4 БМП Bradley, чим підтвердила свою брехливу сутність, бо цих БМП навіть фізично ще немає в Україні. Київ очікує рішення про надання західних танків, щоб вибити ворога зі своєї території.
- США потужно підтримують Україну в боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно в Білому домі оголосили пакет допомоги на 3 мільярди доларів.