Складний процес: чому партнери не передають Україні системи Patriot

Європейські партнери поки що не поспішають передавати Україні ЗРК Patriot. Однак нині західні країни перестраховуються.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що загроза з боку Росії несеться у бік Європи. Нині європейці живуть пам'яттю Другої світової війни та що до неї призвело.

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"Я хочу не помилитися в оцінках того, що урядовці Європи адекватно оцінюють ці загрози й відповідним чином будуть реагувати. Тому через це саме й виникають ці затримки з передачею Україні систем Patriot", – припустив Клочок.

Якщо раніше Захід недооцінював загрозу з боку Росії, то нині він її переоцінює та перестраховується. Усе, аби по західних країнах не вдарили ракетами. Нині Європа боїться російської агресії, і тому не передає системи ППО.

Війна може підійти впритул

Водночас на це може впливати й інший фактор. Нині президент Франції Еммануель Макрон активно просуває у Європі тезу про те, що Україні треба допомагати для того, аби війна не прийшла у країни, які мають з нею кордон. Наприклад, у Румунію чи Польщу.

Коли Росія може дійсно підійти дуже впритул до цих кордонів, і тоді виклики для безпеки Європи будуть просто неймовірно великі. Це буде одним із мотиваційних факторів передачі Україні систем Patriot. Зокрема, і нещодавні масовані ракетні удари по енергосистемі України,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Росія не може завдавати ефективних та влучних ударів по різних об'єктах, як би вона цього хотіла, через наявність в України ешелонованої системи протиповітряної оборони. Утім, в української держави мало систем ППО.

Україні треба передавати системи ППО для того, аби вона знекровлювала можливості російського ВПК, знищуючи ракетний потенціал окупантів.

"Складний процес, але він рухається. Добре, що він рухається. Вірю в те, що ці системи будуть передані, тому що цим питанням зайнялися німці", – наголосив Клочок.

Україні треба ЗРК Patriot

Іспанія відмовляється передавати ЗРК Patriot Україні навіть під тиском НАТО та ЄС. У Міноборони країни зазначили, що це – єдиний засіб, який зможе ефективно захистити Іспанію у разі ракетного удару.

Раніше стало відомо, що Греція передасть Україні свій ЗРК Patriot з гарантіями від США. Однак згодом країна відмовилася передавати ППО.

Тим часом міністр закордонних справ України сподівається на системи Patriot від США. Принаймні, "одну запасну". Дмитро Кулеба заявляв, що нині в української держави "на радарі" є 4 конкретних батареї Patriot. Тривають переговори.