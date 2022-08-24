Є нюанси, – у Defence Express пояснили, чому Україні не передають танки Т-72

Днями стало відомо про те, що замість танків Т-72 Словаччина передасть Україні 30 БМП-1, а натомість отримає 15 танків Leopard 2 від Німеччини.

Чи працюватиме домовленість зі Словаччиною

Подібні домовленості вже неодноразово укладалися й з іншими країнами, однак особливого результату вони не дали. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор видання Defence Express Олег Катков. За його словами, коли мова йде про будь-яке постачання озброєння від Німеччини, вкрай важливо бачити та розуміти всі нюанси.

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Так, військовий експерт пояснив, що 15 танків Leopard 2A4, які має отримати Словаччина, німці зможуть передати орієнтовно 2023 року, лише один, можливо, поїде туди цьогоріч. А зважаючи на попередні схожі домовленості з Німеччиною та стан її оборонної сфери, не факт, що у Словаччині взагалі побачать "Леопардів".

"Мені здається, що Німеччина максимально надуває щоки тим, що вона нібито є щитом всієї Східної Європи та НАТО", – вважає Катков.

Насправді ж ця країна вже понад 20 років не виконує норму НАТО відносно витрачання на оборону 2 відсотків від ВВП. Німеччина постійно економила на цьому, і зараз воно дається в знаки.

Куди поділися обіцяні німецькі "Леопарди"

Редактор Defence Express зауважив, що раніше Німеччина фактично кинула Польщу. Там пообіцяли, що також постачатимуть Польщі Leopard 2, а натомість Польща передасть Україні танки Т-72, PT-91 Twardy. Але Польща досі не отримала ще жодного танку з Німеччини. При цьому причин для цього нібито немає.

"Дійсно, у строю Бундесверу є близько 250 "Леопардів" у різних модернізаціях. Але декларувалося те, що в них на складах їх значно більше, мова йде про 300 – 400 одиниць на зберіганні. Тобто немає складності передати танки, які вони все одно не використовують", – пояснив військовий експерт.

Він припускає, що машини могли використати для "канібалізму техніки". Німеччина у великій кількості продавала "Леопарди", а їх потрібно якось обслуговувати, звідкись діставати двигуни, стволи та інше. Крім того, на базі Leopard 2 створені й інші машини, які Німеччина також активно експортувала, до прикладу відомі САУ PzH 2000.

Мені здається, що Німеччина просто "заканібалізувала" ці танки, які були на зберіганні, зробила з них іншу зброю, що успішніше йшла на експорт, наприклад PzH 2000 і там від всього "багатства" залишилося вкрай мало,

– припустив Олег Катков.

"Нова" військова допомога не така вже й нова

Також військовий експерт пояснив, що пакет військової допомоги Україні, про який вчора оголосив Шольц, не такий вже й новий. У його заяві йшлося про те, що Німеччина виділяє пів мільярда євро на допомогу Україні, зокрема до цього пакета мають увійти 3 IRIS-T, нові високоточні снаряди, 20 пускових ракетних установок, БРЕМи тощо.

Однак про всі компоненти "нової" допомоги офіційно заявляли раніше – про щось зовсім нещодавно, а про щось – ще кілька тижнів тому. А, до прикладу, ті самі 3 додаткові комплекси IRIS-T ще потрібно виготовити – постачатимуть їх у 2023 році.

Шольц всього-на-всього повторив те, про що вже заявляли офіційно. Але зробив це з такою помпою, що всі подумали, що це новий пакет,

– зауважив Катков.

Він додав, що не виключає можливості такої ситуації в Німеччині, за якої їм не залишається нічого, аніж голосніше кричати про те, що вони є східним флангом НАТО. Однак абсурдно, що при цьому вони не виконують навіть план НАТО щодо витрат.

Катков пояснив нюанси постачання зброї Німеччиною: дивіться відео



Нагадаємо, що депутати Бундестагу закликали активізувати допомогу Україні від Німеччини та збільшити постачання зброї. Однак німецьке Міноборони відхилило цю пропозицію, аргументуючи відмову тим, що путін може скористатися будь-якою слабкістю та навіть тимчасовим проломом в оборонні готовності НАТО. ​