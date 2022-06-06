Чому Україні потрібні літаючі радари: пояснення експерта з авіації

Україна просить у західних партнерів поставити літаки МіГ29. Проте, окрім цього, нам потрібні і літаючі радари, щоб діяти на упередження проти російської авіації.

Таку думку 24 каналу висловив експерт з авіації Валерій Романенко. Він розповів про роботу таких радарів.

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Про допомогу від західних партнерів

Експерт наголосив, що поки що немає жодних рішень про те, що Україна має отримати бойові літаки.

Але пакет допомоги США в 40 мільярдів – це можливість повністю переоснастити наші повітряні сили. Якщо буде політичне рішення, то фінансування вже є, на авіацію та підготовку пілотів вистачить 10 мільярдів,

– наголосив Романенко.

Чому Україні потрібні літаючі радари

За словами експерта з авіації, у росіян в повітрі літають радари, які повідомляють про будь-які просування наших літаків чи гелікоптерів у повітрі.

Через це ми несемо величезні втрати. Якщо ми будемо мати власні літаючі радари, ми зможемо діяти на упередження проти російських літаків, а не просто очікувати їхні атаки,

– пояснив Романенко.

За його словами, поки Україна не може забезпечити сучасне управління авіацією.

"Наразі ми керуємо нашою авіацією з наземних радіолокаційних станцій, які не можуть бачити всю ситуацію", – сказав він.

Експерт наголосив, що літаючий радар бачить по радіусу на 300 – 350 кілометрів, залежно від висоти, на якій він перебуває. Валерій Романенко додав, що США має резерви таких літаків, щоб надати їх Україні.

До слова, генерал-майор Девід Болдвін закликав Захід якнайшвидше відправити винищувачі в Україну. За його словами, МіГи є найкращим негайним рішенням для допомоги українцям. Хоча раніше в США висловлювали побоювання, що постачання цих літаків "втягне НАТО у війну".

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